La letrada, que representó a la actriz durante su ruptura del exfutbolista, recordó cómo fueron las tensas negociaciones entre los ex.

En medio de su conflictiva separación de Daniel Osvaldo en 2015, Jimena Barón acudió a Ana Rosenfeld para que la asesore legalmente en la ruptura con el padre de su hijo Morrison.

Los años pasaron pero el escándalo continúa luego de que Osvaldo realizara un polémico descargo contra Jimena en Instagram asegurando que es un padre presente, tras la "chicana" de la actriz por la falta de información que tiene sobre el exfutbolista en un formulario del jardín de infantes.

Mientras los ex se tiran palitos en las redes, Rosenfeld visitó Los Ángeles de la Mañana el lunes y contó detalles sobre la conflictiva separación.

“La entiendo, la súper banco a Jimena, por lo que a mí me ha tocado vivir como abogada”, aseguró Ana. Entonces, Ángel de Brito le preguntó: “¿Cuál era el conflicto? ¿Osvaldo no quería hacerse cargo de la cuota alimentaria?”.

Y Rosenfeld reveló: “La realidad es que no se quería hacer cargo de nada. Primero, de que se habían casado (N. de la r.: en realidad la pareja no contrajo nupcias legalmente), segundo de que tenían un hijo, y tercero, que tenían cosas en común que había que dividir. Lo que dice Jimena es cierto, criar un hijo solo no es algo que uno decide sino que es lo que te pasa en la vida cuando el hombre se borra. Más allá de eso, Jime lo que hizo fue dejar todo lo que hacía en Argentina para acompañarlo”.

La abogada fue implacable al hablar sobre cómo fueron los trámites legales para notificar a Osvaldo:“Creánme que cuando ella dijo ‘prometo que con el próximo pibe voy a hacer mejor los deberes’ es real. Porque fue difícil notificar el divorcio, la cuota alimentaria o saber donde podía tener un régimen comunicacional con su hijo. Él estaba a préstamo en Boca. Tuve la suerte de poder embargar lo que él tenía por cobrar en el club”.

“Nosotros tenemos un convenio firmado con Osvaldo, se hicieron las cosas muy prolijas. Todo tenía que pasar a través de terceras personas. Falla la Justicia”, sentenció sobre los conflictos que aún hoy mantiene Jimena con su ex.