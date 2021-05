Ana Rosenfeld reveló el origen del inquietante tweet de Jelinek que generó preocupación: "Me dijo que se peleó con alguien que conoce"

Luego de las fuertes repercusiones y preocupación que generó el inquietante tweet que publicó Karina Jelinek, Ana Rosenfeld –su abogada y amiga- dio detalles del motivo que desencadenó su angustiante mensaje.

“¡Buenas noches! ¿Les cuento algo por si me pasa algo? ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a hacer dejar de pensar lo mismo!", había escrito la modelo (aunque luego lo borró), enigmática, sin dar detalles.

Con el tema instalado en TV Nostra, Rosenfeld despejó algunas dudas sobre el posteo de la top: “Les cuento que yo también me preocupé porque cuando vi el tweet lo primero que hice fue escribirle por WhatsApp. Por suerte me contestó enseguida, con lo cual despejé cualquier duda sobre si tenía que salir corriendo a socorrerla o ayudarla. Me dijo que está bien, que no había pasado nada, y lo que pasó lo va a resolver”, expresó al aire.

"La explicación que me dio Karina es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad absoluta de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tweet". G-plus

“La explicación que me dio es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad absoluta de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tweet”, agregó.

Más sobre este tema El inquietante tweet de Karina Jelinek que preocupó a sus seguidores: "No quiero que me pase nada"

Por último, la letrada aseguró que va a tener una reunión con Karina para ver si llevan este tema a la Justicia: “Ya me voy a juntar con ella. Quedamos en tomarnos un cafecito entre mañana y pasado. Aparentemente, el alquien que ella conoce y la preocupa bastante pero no necesitó ningún tipo de auxilio. Me dijo que me quedara tranquila, que no pasaba absolutamente nada que no tuviera solución”.