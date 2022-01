Ana Rosenfeld y la posibilidad de que Wanda Nara sea madre a través de vientre subrogado: "No me la imagino"

La idea de volver a ser madre ronda la cabeza de Wanda Nara, y juega con eso en sus posteos junto a Mauro Icardi. Aunque para Ana Rosenfeld la mediática no recurriría a un vientre subrogado debido al riesgo que le implicaría volver a pasar por una cesárea.

"No me la imagino alquilando un vientre. No me la imagino en esa situación. Pero no soy la protagonista, todo lo que Wanda decida va a ser bienvenido. Nunca descarto", aclaró Rosenfeld ante la curiosidad de Gabriela Sobrado.

"Ella ama la maternidad, es una mujer que ha disfrutado muchísimo sus embarazos, más allá de que todos terminan con cesárea. Obvio, creo que después de cinco cesáreas, no sé si Wanda físicamente querría tener un nuevo hijo. No es una cuestión ya de deseo, sino también de poder responder a nivel físico ante una nueva cesárea", afirmó la abogada en diálogo con MShow (lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine).

ANA ROSENFELD Y LA CHANCE DE QUE WANDA NARA VUELVA A EMBARAZARSE

Diplomática, luego Ana Rosenfeld no le cerró la puerta a que Wanda Nara tenga otro bebé con Mauro Icardi.

"Si viene un sexto hijo, bienvenido", sonrió la letrada.

"Nunca hablé con Wanda la posibilidad de adoptar a una criatura, pero es tan madraza que todo le viene bien. Educaría perfectamente a un hijo y le daría todo su amor. Sus cinco hijitos podrían llegar a recibirlo con mucho afecto", concluyó Ana Rosenfeld sobre la reacción que imagina de Valentino (13), Constantino (11) y Benedicto López (11), y de Francesca (7) e Isabella Icardi (5).