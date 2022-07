Los amores de Cazzu: de la cita fallida con Bad Bunny al noviazgo con Christian Nodal, el ex de Belinda

El camino de Cazzu por la música estuvo plagado de obstáculos y fuertes lecciones de vida que se convirtieron en los más grandes éxitos y gracias a su duro trabajo tiene miles de seguidores por todo el mundo.

Foto: Twitter

QUIEN ES CAZZU

Julieta María Cazzuchelli, más conocida como Cazzu , nació el 16 de diciembre de 1993, tiene 28 años y es oriunda de Ledesma, provincia de Jujuy . Es rapera, cantante, compositora y directora argentina.

Creció en una familia pequeña: padre, madre y hermana. Comenzó a cantar a los once años. Al principio fue folclore en tarimas jujeñas, animada por su padre, mientras su hermana, Florencia, participaba en concursos de canto o fiestas del colegio, incentivada por sus profesores. Su interés por la música se hizo enorme, empezando a experimentar en la escuela y en algunas bandas de distintos géneros a las que pudo pertenecer.

Cuando terminó el colegio, estudió cine en Tucumán. ​ Posteriormente, se mudó a la Provincia de Buenos Aires con la idea de estudiar diseño multimedia, aunque su objetivo era la música. ​ Con su primer trabajo luego de terminar la secundaria pagó sus primeras salas de grabaciones y clips.

Cazzu empezó su carrera musical en la cumbia, bajo el nombre artístico de Juli-K, género en el cual no tuvo demasiado éxito. También estuvo en varias bandas de rock donde tuvo sus primeros shows en el cual cantó en vivo, pero tampoco tuvo mucha repercusión.

LA CARRERA MUSICAL DE CAZZU

En el 2017, lanza su álbum debut Maldades , que contiene 10 canciones pero en el 2018, Cazzu pega su salto a la fama con su participación en el hit Loca (Remix) , que realizó con Khea y Duki , donde puso su figura entre las mujeres más importantes del género a nivel regional.

En el 2019 lanza su segundo álbum Error 93 y del video Visto a las 00:00 filmado por Ballve, el brazo visual del género, la posiciona como una de las figuras nacionales con mayor proyección internacional. Además, participó en la canción Quien Empezó juntó a Jimena Barón.

En el 2020, la Jefa del Trap presenta por tercera vez lo que sería su guerra contra el día de los enamorados, de la mando de C14torce III canción inspirada en el desamor. En plena pandemia del coronavirus, la jujeña edita Bonus Trap, un EP de 3 canciones que la artista misma define como un material que tiene la impronta de su personalidad, a bordo de situaciones reales y con una lírica cruda que se aleja de la comodidad de escuchar a una mujer cantar bonito en un ritmo bonito y con palabras bonitas.

Cazzu se une a Bizarrap para hacer la Music Sessions Vol.32 y también participa junto a Lali en el tema Ladrón. También presentó Una Niña Inútil, álbum inspirado en poemas de Alfonsina Storni. La carrera de la artista seguía en ascenso y con millones de seguidores en todo el mundo.

Ya en 2021, la cantante estrena Animal, su nuevo sencillo y videoclip junto con María Becerra. Otra de sus canciones más conocidas es Turra en donde la oriunda de Jujuy colaboró con el popular productor argentino Alan Gómez.

Con muchas reproducciones y miles de seguidores, Cazzu participa en Sobre Mi Tumba, tema de la serie argentina El Reino en Netflix. Luego, la cantante lanzó su nuevo álbum llamado Nena Trampa, que incluye otra canción muy conocida, Jefa.

CAZZU Y EL BULLYING

En varias entrevistas, la exitosa trapera contó que sufrió bullying a lo largo de su vida y relató que “ al empezar cantar públicamente arrancó el menosprecio. Porque era una chica de look diferente, que adoraba la ropa estridente. No les di bolilla a esas críticas, hasta que una situación hizo que comenzara cambiar mi imagen hacia afuera: me enamoré”.

Siguiendo con su relato, la jujeña expresó que “en la secundaria me comenzó a gustar un chabón más grande, lindo, de los populares, pero sus amigos... entonces se mostraron crueles con mi personalidad. Era la primera vez que me enamoraba y, como yo cumplía los requisitos de ‘rara’, para ellos era un chiste que gustara de su amigo. ¿Lo peor? Que para él también lo era”.

Y agregó que “siempre lidié con prejuicios, como no poder mantener una amistad o una cosa clara con un productor o un artista. La expresión machista en su máxima potencia. Onda: ‘¿No hacés lo que nosotros queremos? OK, quedás afuera’… Se me cerraron varias puertas. Sufrí y perdí oportunidades”.

LOS AMORES DE CAZZU

En mayo de 2018 , Cazzu y Bad Bunny tuvieron una serie de presentaciones juntos en el estadio Luna Park de Buenos Aires, cuando se les pudo ver en cada noche dándose apasionados besos en el escenario.

Si bien hubo muchas indirectas a través de las redes sociales entre ambos artistas, Cazzu se encargó de desmentir ese romance ya que eran simples amigos y se caían bien mutuamente.

Pero la artista confesó que tuvo una cita fallida con el rapero en donde relató que “me acuerdo que saltamos la reja de un parque, porque él quería entrar a un parque, pero estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Fue en los bosques de Palermo, y nos sacó un guardia. Tuvimos que correr, de hecho”.

Luego de ese rumor de romance con Bad Bunny, meses más tarde, Cazzu empezó a salir con Manuel Campos, más conocido como C.R.O, oriundo de Neuquén. Los rumores empezaron cuando el cantante apareció junto con la artista en un video bailando sensualmente.

Si bien era una de las parejas más consolidadas y populares del mundo del trap, Cazzu y C.R.O terminaron su romance en 2020. Se querían mucho pero debido a sus carreras artísticas que les impedía verse seguido por las continuas giras es que decidieron dar por concluida su relación a la distancia.

La jujeña en una entrevista admitió que “C.R.O es una increíble persona y alguien muy especial para mí, y lo va a ser siempre. Todavía hablamos y seguimos siendo amigos, no hay problemas entre nosotros”.

LA POLÉMICA RELACIÓN ENTRE CAZZU Y CHRISTIAN NODAL

Desde 2020 que a Cazzu no se la vincula sentimentalmente con un hombre pero en junio de 2022, a la jujeña se la vio junto con Christian Nodal, cantante mexicano y ex pareja de Belinda, caminando de la mano en Bolivia.

A través de las redes sociales se filtraron las imágenes donde se puede ver a los artistas de la mano, para luego darse un par de besos previo al concierto de Nodal en Cruz de la Sierra. Fueron captados tomados de las manos y sorprendidos por una gran cantidad de fanáticos que los recibieron de grata manera.

De todas formas, la compositora aseguró que no estaba pensando en una relación y opinó sobre uno de los encuentros con Nodal en donde dijo que “yo sólo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”.

Pero la mayoría de los seguidores de Cazzu desean que ella se aleje de Christian Nodal por todas las polémicas que causó en sus 23 años de vida ya que el músico tuvo problemas de dinero y cometió varias infidelidades.