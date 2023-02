"Te amo, hermoso": Nancy Dupláa le dedicó un romántico mensaje a Pablo Echarri por sus 16 años de casados

Nancy Dupláa, muy enamorada de Pablo Echarri, conmovió a sus seguidores de Instagram dedicándole un dulce mensaje por su aniversario de casados número 16.

La actriz, que con el actor tiene dos hijos, Morena y Julián, describió con ternura su relación e ilustró su dulce posteo con las fotos más lindas de su romance.

"Te miré, me miraste, me gustaste, te gusté, me pediste casamiento, te dije que sí y ahí vamos... Haciendo camino al andar, juntos, en complicidad. Eso sí, las risas nunca faltan por suerte, que así siga siendo... Te amo hermoso, gracias por ser como sos", le dedicó Nancy a Pablo, muy dulce.

NANCY DUPLÁA HABLÓ SOBRE LA SALUD DE PABLO ECHARRI

En septiembre, se rumoreó que Pablo Echarri estaba atravesando un delicado problema de salud, algo que el actor se encargó de negar en un contacto con Ciudad. Sin embargo, Nancy optó por tomarse la consulta de muy buen grado y, con mucho humor.

“Está muy bien. Estamos grandes y algunas cosas con las vértebras nos pasan”, contó la actriz, en referencia a los supuestos problemas de salud que atravesaba el padre de su hija en esa zona de su cuerpo.

“Es todo chamuyo, es todo un verso que no sé de donde lo sacaron porque inclusive Pablo estaba haciendo teatro en ese momento en Art y todavía no había terminado, más allá de los achaques por la edad que tenemos”, dijo Nancy, que contó que se mantiene espléndida con el paso del tiempo porque “hay que llevar estos años ocupándose”.