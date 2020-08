La amenazante reacción de Mica Viciconte con Yanina Latorre tras la explosiva versión de Nicole: "Si no estuviese la cautelar, te mando todo"

Desde que comenzó la nueva polémica con Nicole Neumann, Mica Viciconte decidió no salir a responder las acusaciones sobre si ella y Fabián Cubero hicieron llegar a la prensa la información de su diagnóstico de Covid-19 debido a la medida cautelar que la top le impuso para que no hable de ella.

Pero Mica dejó en claro que si no fuera por esa cautelar, tendría mucho para decir. Ocurrió luego de que Yanina Latorre contara en Los Ángeles de la Mañana que Nicole le envió mensajes por WhatsApp a Viciconte y que Neumann tenía pruebas de todo lo que le contaba.

En El Show del Problema trataron las declaraciones de Nicole y en un momento Mica pidió la palabra: “Yanina salió a atacarme de alguna manera. Yo entiendo su trabajo, está todo más que ben, ella tiene una fuente directa, no importa. Pero ella dijo 'no puede salir a desmentir'. ¿La verdad? No tengo ganas y como me llegó una cautelar no puedo”.

"Si no estuviese la cautelar, te puedo asegurar que te mando absolutamente todo y de todo lo que decís después me vas a tener que decir a mí ‘¿sabés qué Mica? Tenías razón’" G-plus

Y explicó: “No es que no quiero salir a desmentir sino que no puedo. Si no estuviese la cautelar, te puedo asegurar que te mando absolutamente todo y de todo lo que decís después me vas a tener que decir a mí ‘¿sabés qué Mica? Tenías razón’”.

Enojada y mirando a cámara le envió un mensaje a Yanina: “No voy a hablar porque respeto la cautelar. No es que tengo ganas de salir a hablar. ¡No puedo! A ver si entendés Yanina: ¡no puedo!”.

¡Mirá el video con la fuerte advertencia de Mica Viciconte sobre la polémica con Nicole Neumann!