Amalia Granata sorprendió al decirles a Cinthia Fernández y a De Brito por qué no se sacaría una foto con ellos: "Puede ser tendencioso"

“Cinthia se quedó ofendida porque la última vez que viniste no te quisiste sacar una foto con ella. ¿Podremos lograr esa foto antes de fin de año?”, se despachó Ángel de Brito en una nota con Amalia Granata en Los Ángeles de la mañana, y ella reveló la negativa que hoy tiene en tomarse fotos con ciertas personas diferentes al perfil político que hoy tiene.

“Yo no me saco fotos. De hecho, me enteré el otro día que hay un político muy importante que se enojó porque no me quise sacar una foto con él. No voy a decir el nombre, pero yo me reúno con todos”, aseveró la diputada por Santa Fe. “Cuando me piden una foto les digo que no, así a cara de perro”, afirmó, pero Cinthia Fernández la cruzó.

“Acá hay varios testigos que escucharon cuando vos dijiste ‘ella es pañuelo verde y no quiero estar pegada a eso porque después tengo problemas con mi gente’”, le retrucó a Amalia la “angelita”. “Si me dejás hablar, lo puedo explicar. Justamente por eso no me saco fotos con ningún político o no me saqué una foto con vos porque tiende a confundir y, sobre todo, en un año electoral donde muchos están en campaña y entiendo que vos dijiste que querías ser candidata. Puede ser tendencioso”, explicó.

"No me saco fotos con ningún político o no me saqué una foto con vos porque tiende a confundir. Puede ser tendencioso". G-plus

Divertido, el conductor fue por más. “¿Como yo no estoy en campaña conmigo te sacarías una foto?”, preguntó. “Sí, chicos, ustedes no están todavía en campaña”, contestó. “¿Pero si yo alguna vez estoy en campaña no te sacarías una foto conmigo? Somos amigos de toda la vida, Amalia”, insistió el periodista. “Preferiría que no. Pero vos no tenés ninguna intencionalidad política, por eso ni con Cinthia, ni con cualquier político”, cerró Amalia Granata.