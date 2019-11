Amalia Granata habló de la grave acusación mediática en su contra: "Hablan de abuso y pedofilia y es todo mentira, ya hice la denuncia"

El comienzo de Pamela a la Tarde estuvo marcado por gravísimas acusaciones públicas de la fundadora de Alerta Vida ONG, Raquel Holway, sobre Amalia Granata. A cuento de la afirmación de que Ricardo Biasotti, el padre de Anna Chiara del Boca (19) y su por entonces pareja, obligaban a la menor a “presenciar actos sexuales con ella, de 6 ó 7 años, en la misma habitación", la mujer recordó la relación de dos años que Amalia tuvo con el empresario a partir de 2004 y aseguró: “Granata se ubicó en tiempo y espacio públicamente”.

Días atrás, Holway, quien dice haber asesorado a Andrea del Boca entre 2004 y 2009, además había tweeteado: “Amalia Granata cada día me da más asco. Además de pañuelo celeste, era ella la que se metía en la cama con Anna Chiara y Biassotti, por eso da tantas notas, porque la causa de abuso sexual en la infancia le va directo a ella también. #StopPedofilia”.

Amalia Granata cada día me da más asco

Además de pañuelo celeste

Era ella la que se metía en la cama con Anna Chiara y Biassotti por eso da tantas notas porque la causa de abuso sexual en la infancia le va directo a ella también#StopPedofilia — Rachel Holway💚💚💚 (@RaquelHolway) November 3, 2019

Así fue que, asombrada por el revuelo mediático, Pamela David abordó el tema y le preguntó a su panelista: “¿De qué se te acusa, Amalia?”. Sin vueltas, la legisladora de Santa Fe electa contó: “De abuso sexual y pedofilia”.

!El lunes estuve desde las 18 hasta las 22,30 declarando ante un fiscal y poniéndome a disposición de la Justicia. Además le hice una denuncia penal por calumnias e injurias, y por amenaza coactiva”. G-plus

Entonces, hizo su descargo: “Me duelen dos cosas. Obvio, porque mis hijos y mi marido tengan que vivir este momento y que mis compañeros de este medio le den lugar a personas que sin ningún tipo de pruebas o conocimiento, pueda hablar durante más de media hora diciendo lo que se le ocurra. Me duele eso de mis compañeros de la tele”.

“Cuando esto sucedió el lunes, yo en pleno festejo de felicidad por haber recibido el diploma de diputada, agarré el auto y vine hasta Buenos Aires a una fiscalía de turno en microcentro y estuve desde las 18 hasta las 22.30 declarando ante un fiscal y poniéndome a disposición de la Justicia. Además le hice una denuncia penal por calumnias e injurias, y por amenaza coactiva”.

"Están haciendo una denuncia televisiva, no existe una causa y todo lo que dicen es mentira. Me puse a disposición de la Justicia y de cuanto perito quiera peritarme”. G-plus

“Más allá de la denuncia, le pedí al fiscal que me haga pericias psiquiátricas, psicológicas, que llame a todas mis parejas a declarar y que por favor llamen a esta persona que dice ser la abusada (N. de la R.: Anna Chiara del Boca) a que declare, así se termina toda esta extorsión y mentira mediática. Están haciendo una denuncia televisiva, no existe una causa y todo lo que dicen es mentira. Me puse a disposición de la Justicia y de cuanto perito quiera peritarme”.

“Esta mujer va a ser llamada a declaración indagatoria, va a ser procesada y va a hacer una probation si queda detenida, porque la amenaza coactiva tiene una pena de dos a seis años y queda con antecedentes. Esto no es una cuestión de dinero”, concluyó Amalia Granata.