Amalia Granata se burló de Florencia Kirchner y el hijo de Alberto Fernández la cruzó: "Muy de cuarta"

Sumando polémica a las polémica, la diputada electa Amalia Granata replicó un picante mensaje en su cuenta de Twitter como tantos otros usuarios que se sumaron a las reacciones tras la victoria del Frente de Todos sobre el partido oficialista.

"Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", retwitteó la exmodelo, y acompañó el mensaje con una fila de emojis de carcajadas.

Su retweet, en referencia a la salud de la hija de la expresidenta, que reside en Cuba desde hace meses por un tratamiento, fue repudiado por muchos usuarios. Entre ellos, el hijo de Alberto Fernández, Estanislao.

El joven de 24 años no se calló nada y descargó palabras que generaron miles de comentarios. "Hacer chistes sobre la salud de una persona. Muy de cuarta", expresó filoso.

Hacer chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. MUY DE 4TA. https://t.co/A5Xi7SF3r6 — 👽 𝕷𝖆 𝕰𝖝𝖙𝖗𝖆ñ𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖆 👽 (@dyhzyx) 13 de agosto de 2019

Y como para cerrar el tema, luego del lógico revuelo que se armó en torno a la actitud de la representante por Santa Fe, Estanislao agregó: "Otra cosa, no se metan con la familia de Amalia Granata, ni con su hija, ni con su marido, ni nadie. Ellxs no juegan el juego de la política. Si van a criticarla critíquenla a ella por las cosas horribles que dice y hace. No jueguen el mismo juego que juega ella".