El alocado baile de Lali Espósito y Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

En La Voz Argentina sacó Soledad Pastorutti su faceta no tan conocida. Todo comenzó cuando Lali Espósito mandó al frente a su compañera en el ciclo, aseguró que era “la más fiestera”… ¡y terminaron bailando a puro perreo junto a una concursante del ciclo!

“Vamos a contar la verdad. La gente cree, de hecho medios de este país han sacado notas diciendo ‘Soledad Pastorutti se fue antes de la fiesta’”, aseguro Lali, mientras La Sole se reía y en clara referencia a un fiesta post Martin Fierro que tuvo ese rumor, desmentido por la folclorista.

“Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta”, aseguró, muy divertida, mientras su colega reaccionaba con carcajadas y le daba razón.

Más sobre este tema La confesión de Soledad Pastorutti tras su perreo en La Voz Argentina: "Se lo hago a mi marido con el poncho"

SOLEDAD Y LALI ESPÓSITO SE PUSIERON A BAILAR EN LA VOZ ARGENTINA

Rápidamente, Lali junto a Soledad mostraron por qué son las aliadas perfectas a la hora de divertirse y terminaron bailando en el estudio, junto a una concursante que había sido elegida por la actriz, pero bloqueada por Ricardo Montaner.

Más sobre este tema Lali Espósito le cumplió la promesa a una nena que sufría bullying y la invitó a su show: "Acá está mi amiga"

“Así nosotras, hasta el final de la fiesta”, comentaron, mientras se tiraban al piso y simulaban incluso hacer movimientos de brakdance. “No te hago la vertical porque no puedo por la ropa”, se excusó la cantante de Arequito, mientras se movían y el resto del jurado las vitoreaba.

Más sobre este tema La reacción de Soledad Pastorutti al ir a la alocada fiesta post Martín Fierro: "Dijo 'acá no me meto' y se fue"