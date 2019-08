Alina Moine habló del rumor de romance con Marcelo Gallardo: "Tenemos una buena relación, pero no pasó nada"

En las últimas horas, Marcelo Gallardo (43) y Alina Moine (39) se convirtieron en los protagonistas de una explosiva noticia. En la tarde del martes, Ángel de Brito lanzó una versión que vincula a la periodista deportiva de Fox Sports con el técnico de River, quien fue padre por cuarta vez hace un mes, junto a la diseñadora Geraldine La Rosa (43), de quien igualmente ya estaba separado. Y la conductora habló al ser abordada por los medios.

La cámara de Los Ángeles de la Mañana la interceptó por la noche y le consultó por el rumor de romance con el entrenador. “Mi mamá hoy me mandó los links (de las noticias) y también me preguntó si salía con (el futbolista) Lucas Alario (delantero ex River), que podría ser mi hijo, así que no”, comenzó Alina, entre risas.

"Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él". G-plus

Luego, al ser consultada por la separación de Gallardo y la posibilidad de blanquear este romance a futuro, dijo: “No, no, no. Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento. De verdad, no estoy con Marcelo”, completó, incómoda y sonrojada.

En El espectador, su ciclo en CNN Radio, De Brito había dado varios detalles del trascendido. “El Muñeco, que hace poco fue papá, mandó a través de gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una noviazgo con la mamá de su hijo. Él se hizo cargo del chico, está todo bien, pero que está separado”, empezó contando.

"Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento". G-plus

“Hay otra persona en el camino de Gallardo que es Alina Moine y estaría comenzando una relación con ella”, aseguró Ángel. “Él desmiente lo de Moine, dice que lo quieren desestabilizar con este rumor. En cambio, del lado de Alina dicen todo lo contrario”, detalló.

Marcelo Gallardo es padre de Nahuel (21), Matías (16), Santino (13) y de Benjamín, de casi un mes de vida, fruto de su relación de más de 20 años con la diseñadora Geraldine La Rosa (43). Pese a eso, al momento de quedar embarazada de su cuarto hijo, allegados al técnico dicen que el matrimonio estaba terminado.