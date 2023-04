Alfa de Gran Hermano confirmó su noviazgo con Delfina Wagner: "Mi hija ya la conoce"

Luego de que Alfa de Gran Hermano 2022 fue señalado de estar saliendo con una mujer uruguaya, el participante de 61 años visitó A la Barbarossa donde contó que está saliendo con Delfina Wagner, la joven de 19 años con quien fue fotografiado a los besos apenas salió de la casa.

El concursante, que tuvo una participación especial en MasterChef, confirmó la relación, pero Delfina expresó su molestia con que lo vinculen a él con otras mujeres.

“Con Alfa nos estamos conociendo”, empezó diciendo ella. “No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un regarrón que me pongan al lado de otras dos pibas”, se despachó, en alusión a Romina, la representante en Uruguay de Alfa, y a Camila, con quien fue relacionado dentro del reality.

"Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, vi cómo es como persona. Es buena y tiene un corazón de oro". G-plus

ALFA DE GRAN HERMANO 2022 CONFIRMÓ SU ROMANCE CON DELFINA WAGNER

Alfa, por su parte, se refirió a los cuestionamientos por los años que se llevan con la joven. “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir ‘¡tiene 30! ¡tiene 50! Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”, se despachó.

Más sobre este tema Gastón Trezeguet, muy irónico al anunciar que se va del país y deja la TV: "Parece que viene Alfa"

“Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, que vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”, elogió el concursante a su novia.

Más sobre este tema Lapidaria opinión de Camila sobre la relación de Alfa de Gran Hermano 2022 con una chica de 19 años

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”, detalló, mientras contaba que la relación es tan seria que ya la presentó a su círculo más íntimo. “Ya conoce a mi hija”, reveló.

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”. G-plus