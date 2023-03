Alfa de Gran Hermano 2022 contó la particular reacción de su nieta al verlo

En Gran Hermano 2022 vivieron con emoción el Día de la Mujer. Allí Romina recordó sensibilizada a su tía trans que la crió y Marcos se largó a llorar hablando de su madre. Alfa, en el piso de El Debate, les siguió los pasos y recordó a las “mujeres de su vida” y habló de su nieta.

“Las mujeres de mi vida son mi mamá y mi hija. Y ahora mi nieta”, contó. “Se llama Joaquina. Es divina, me conoce más por la televisión. Personalmente me tiene miedo y cuando ve los programas dice ‘abu, abu’”, aseguró, enternecido.

“Cumplió un año el día que entré a Gran Hermano. Me conoce por la televisión”, se sinceró, sobre el vínculo que tiene con la nena.

"Es divina, me conoce más por la televisión, pero personalmente me tiene miedo". G-plus

DESCONSOLADO LLANTO DE JULIETA TRAS EL INGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO 2022

Luego del inesperado momento que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 al ver que Walter “Alfa” Santiago volvía a entrar a la casa después de haber sido eliminado varias galas atrás, Julieta Poggio no ocultó su angustia y quebró en llanto frente a varios de sus compañeros.

“Ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar a mí. Me pone mal. Pensé que ya se terminaba. Por algo fue que Santiago del Moro no decía la fecha (de la final del ciclo de Telefe)”, atinó a decir Julieta, con lágrimas en los ojos, mientras Nacho Castañares y Romina Uhrig la consolaban.

“Capaz viene por una noche. Yo no creo que haya otro repechaje. Entonces, es el mejor Gran Hermano de la historia”, agregó el joven. Pero Poggio continuó con su angustia: “¡Qué va a venir por una noche! Decíamos ‘ay, ¿se imaginan que ahora vuelve el repechaje? ¡Me pongo mal porque me frustra!”, cerró, muy movilizada.