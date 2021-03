Alex Caniggia reavivó la polémica sobre los "barats" delante de Vicky Xipolitakis: "Es rubia, sube de nivel"

Hace tres años Alex Caniggia lanzó un particular video musical titulado Barats que lo puso en el centro de una polémica a raíz de su explosiva letra y sus escandalosas definiciones. El cantante continuó haciendo de las suyas durante todo este tiempo, aunque como participante de MasterChef Celebrity retomó este término para referirse a algunos compañeros y este domingo reencendió la discusión sobre su significado.

En Minuto para ganar, Marley felicitó a Alex por su talento para superar las pruebas del ciclo y le preguntó qué significa ser un barat. “Vendría a ser una persona envidiosa”, dijo el participante y generó en el conductor el deseo de saber si se refiere así a los usuarios de Twitter.

“La verdad es que no uso Twitter, me lo usa la gente que trabaja conmigo. ¡¿Mirá si voy a usar Twitter yo?! Uso a veces Instagram, pero tranquilo. No soy muy fan de las redes”, explicó Alex, y entonces Marley quiso saber si Vicky Xipolitakis, su co conductora, es una barat.

“¡No! Ella para empezar es rubia. Si sos rubia es como que subís de nivel. Siempre tincha, nunca intincha”, remató el hermano de Charlotte Caniggia con su habitual acidez.