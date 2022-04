Alex Caniggia, su historia de vida: romance con Sofía Macaggi, rumores con More Rial y la dura pelea con el Pájaro

Alex Caniggia tiene su historia de vida llena de lujos, romances y polémicas. Su complicidad con su hermana Charlotte siempre dio que hablar. Hoy participa en El Hotel de los Famosos con una estrategia punzante.

Foto: Instagram.

QUIEN ES ALEX CANIGGIA

Alexander Dimitri Paul Caniggia nació el 15 de febrero de 1993 en Buenos Aires. Tiene 29 años y es hijo de Claudio Caniggia, ex futbolista y Mariana Nannis. Es actor, influencer, personalidad de televisión, mediático y cantante.

Alex creció, debido a la carrera de su padre Claudio, en diferentes partes del mundo entre ellas Portugal, Italia, Escocia y España, ​más específicamente Marbella, donde vivió la mayor parte de su vida teniendo una vida de lujo. En 2012 viajó a Argentina, donde reside actualmente.

“Soy el más pijudo, el emperador" G-plus

“Soy el más pijudo, el emperador", se define a sí mismo Alex en la biografía de su cuenta de Instagram, en la que suele compartir con sus seguidores polémicas fotos y videos en las que aparece sosteniendo muchos billetes o luce tapados de piel y ropa de marcas internacionales muy exclusivas.

Foto: Instagram.

ALEX CANIGGIA Y SUS APARICIONES TELEVISIVAS

Sus apariciones televisivas empezaron en 1998, en diferentes especiales, junto a Mariana Nannis. En 2010, Alex participó, junto a su madre y a su hermana Charlotte Caniggia, en Mujeres ricas, un reality show emitido en 2010 por La Sexta en España. Aunque no era el protagonista del show, Alex inició su gusto a exponerse ante cámaras mostrando sus diversas excentricidades.

Foto: Twitter.

En la televisión argentina se destacó por sus trabajos en Showmatch conducido por Marcelo Tinelli. Luego participó​ con la hermana Charlotte en el reality Caniggia libre que contó con tres temporadas desde 2017 hasta el 2019; participó en el Bailando por un sueño en el 2012 y Cantando por un sueño en el 2020.

Foto: YouTube.

ALEX CANIGGIA Y LA DRAMÁTICA RELACIÓN CON SU PADRE

En 2019, surgió un nuevo escándalo en la vida de Alex Caniggia, relacionado con su padre Claudio Paul. Así fue como el influencer se descargó contra su padre en un mensaje de Twitter en el que publicó una conversación de Whatsapp.

Foto: Twitter.

“Sin palabras! Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros!”, escribió el mediático hijo del Pájaro acompañando la imagen del chat privado en el que su padre lo increpa luego de verlo en una entrevista en Live - Non è la d’Urso, un medio italiano en el que Alex acusó a Claudio de dejarlo solo en un auto cuando era chico “para irse con prostitutas”.

“En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos” G-plus

“¿Sabés qué? Cambiate el apellido, entonces. Hacelo ya. ¡Podés hacerlo!”, se puede observar que le dice el ex futbolista a su hijo, que retruca hablando acerca de Sofía Bonelli, la novia de ese momento de Claudio Paul: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos”.

LOS ROMANCES DE ALEX CANIGGIA

Alex tuvo varias novias del mundo del espectáculo, entre ellas, Sofía Macaggi. La joven había admitido que “se fue dando de a poco, más adelante. Recién en Córdoba, con la convivencia, se afianzó un poco más. Alexander trató de conquistarme desde el segundo ritmo que bailamos, allá por junio de 2013. Recién a fin de año se dio”.

Foto: Instagram.

Finalmente, la pareja no duró mucho, pero Macaggi aseguró que “durante todos estos años no hablé mucho de él, trato de no hablar porque sé que lo que opine va a ser título. Yo empecé a hacer mi camino por otro lugar, empecé a estudiar, prepararme, eso (su relación con Alexander) quedó muy atrás”.

Y añadió que “compartíamos mucho tiempo, bailábamos, compartías tanto con el otro que terminó así. Él era súper tímido, creo que en ese momento tampoco conocían tanto el show”.

Además, Alex enfrentó los rumores de romance con Morena Rial a pesar de que ambos afirmaron que eran solo amigos. El joven salió con la influencer Macarena Herrera pero nada terminó bien.

Foto: Instagram.

La joven y Alex fueron noticia en plena pandemia ya que rompieronel aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina sin un permiso para circular. Herrera, totalmente enojada, escribió en sus redes sociales que “no puede ser que la gente sea tan chot…”.

Sobre eso, Macarena dijo que “todos los muebles compré, le hice gastar un montón de plata a mí papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en aniversario de dos años de novio, mientras tomábamos el té me dice que me corta porque 'no le conviene para el show tener novia'. ¡¿Cómo podés ser tan for… de cagarte en alguien que te ama así?!”.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE ALEX CANIGGIA EN MASTERCHEF CELEBRITY

El año pasado Alex participó en el reality Masterchef Celebrity pero fiel a su estilo, estuvo ausente en varias grabaciones del programa en medio de renuncias y malestar con la producción del ciclo.

Foto: Instagram.

Sin embargo, Marcelo Polino había manifestado que Alex había sido descalificado por su inadmisible conducta. En ese sentido, el influencer ni siquiera estuvo en la final del programa en donde se especuló que terminó todo mal entre él y los productores de Masterchef.

El periodista señaló que “vamos a decir una cosa que Fabián Esperón (su representante) no lo dirá, vamos a spoilear, pero Alex Caniggia no va a estar en la final de Masterchef, ni siquiera de visita. Ayer no se presentó en la grabación, a la que fueron casi todos los participantes de la edición actual”. Y agregó “no sé si la relación quedó tan mal, pero Alex no fue ni para despedirse en la final”.

LA PARTICIPACIÓN DE ALEX CANIGGIA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS, SU TOUCH AND GO CON MELODY LUZ

Alex Caniggia y Melody Luz quienes después de semanas de histeriqueo y tensión sexual, amanecieron juntos y haciendo cucharita.

Foto: YouTube.

Despiertos y de privacidad, Alex empezó con unos masajes despabiladores. “Ay, me sirve eh, así está bien... Ayyy”, aprobó Melody, regocijada en su placer. “¿Qué te sirve?”, quiso saber Caniggia, sin parar. “Ponerme hacia la izquierda”, se la siguió ella. “Te re sirve... ¡Seh!”, se agrandó el hermano de Charlotte mientras le daba rienda suelta a la franela. “Mimitos siempre... Eso tiene que ser fundamental, sí o sí. Un galán como yo, imaginate”, dijo.