Alex Caniggia habló de la posibilidad de sumarse a ShowMatch en medio del escándalo de MasterChef: "¿Cómo me ven en lo de Tinelli?"

Durante varias semanas se habló de Alex Caniggia y lo que había pasado en su salida de MasterChef Celebrity. El mediático aseguró desde un vivo que hizo que renunció al reality… ¡y terminó dejando entrever sus intenciones de cambiarse a La Academia de ShowMatch!

“Gente, ¿me ven en lo de Tinelli o no? ¿Me ven en lo de ‘Marcelen’? ¿Qué dicen? ¿Activo?”, le preguntó a sus seguidores de Twitch el mellizo de Charlotte Caniggia antes de mirar junto a sus fanáticos la emisión del reality culinario donde anunciaban que había sido descalificado.

“¿Cómo que no me ven en lo de Tinelli? ¿No me ven tirando los pasos prohibidos del Chela?”, siguió Alexander interactuando con sus seguidores de la red social, mientras se ponía a bailar de forma frenética.

Fiel a su polémico estilo, terminó lanzando un estruendose eructo y con una dedicatoria para sus detractores. “¡Tomá! Para los ‘barats’!, cerró Alex Caniggia. ¿Se cambia a ShowMatch?

