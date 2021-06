Alex Caniggia fue descalificado de MasterChef Celebrity 2: así fue el tenso momento de su eliminación en medio del escándalo

Este domingo se produjo la anunciada descalificación de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity 2 luego de que el cantante decidiera no presentarse a la gala de eliminación por motivos que al día de la fecha se desconocen. “Alex no ha llegado aún por cuestiones personales. Veremos qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiera pasado”, señaló Santiago del Moro en el inicio.

La gala transcurrió y como Alex no se presentó, Damián Betular lo anunció como el participante eliminado de la noche. “Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó, y no hay ninguna causa que lo justifique. Como jurados, teníamos que tomar una decisión y lo más lógico es que el que abandona el certamen sea alguien quien no se presentó. (…) Por eso decidimos que Alex Caniggia sea el eliminado de esta noche”, dijo Germán Martitegui.

Si bien Alexander aún no se pronunció abiertamente sobre los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado, esta semana habló su representante, Fabián Esperón, que dijo que el cantante estaba “cansado”. “Él vive cerquita de La Plata, tiene una hora y media, a veces dos hasta Martínez porque tiene que atravesar todo Capital Federal en horario pico. Además, tiene siete u ocho horas de grabación por día y otra hora y media, dos, para volver a su casa. Si sacás la cuenta, son 12 horas por día”, explicó en Intrusos.

Esta semana, Alexander protagonizó un áspero intercambio con Germán Martitegui, que podría ser considerado como el punto de inflexión en su participación en el ciclo. “Hago lo que se me canta, como en mi vida normal”, le dijo el participante al jurado, luego de que este le aconsejara cambiar su calabaza rellena por un salpicón de carne ya que no contaba con el tiempo necesario.

Alex Caniggia presentó un plato crudo, y Germán Martitegui le echó en cara que no siguió su consejo. “No escuchás, hacés lo que querés. El único día que me escuchás es el domingo”, le dijo el jurado al participante, que quedó encaminado hacia la gala de eliminación a la que nunca se presentó.