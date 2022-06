Alex Caniggia escribió su primera carta de amor dedicada a Melody Luz en el día de su cumpleaños: "Me cautivaste y me enamoraste"

Sin querer que el cumpleaños de su novia, Melody Luz, pase desapercibido en su estadía en El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia decidió seguir el consejo de Imanol Rodríguez y escribirle una dulce carta de amor de su puño y letra.

Ayudado por el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, Alex volcó sus sentimientos: “Voy a ser sincero, soy cero romántico pero lo voy a hacer porque la amo. Entonces, hoy me voy a esforzar y escribir mi primera carta. Ella es un amor y una tierna total”, adelantó el joven.

En cuanto a las líneas que plasmó inspirada en la mujer que conquistó su corazón, relató: “Amore mío, te deseo lo mejor para este día especial y para el resto de tu vida. Desde la primera vez que me invitaste a la suite, sentí algo único y especial. Me cautivaste y me enamoraste”.

“Lo que más quiero es que este sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo”, agregó, antes de darle el obsequio especial a la bailarina que le devolvió el gesto con un sentido beso.

¡Están a full!