Alex Caniggia debutó en Polémica en el Bar y generó controversia por decir que no se vacunará: "Es un mal mensaje"

Alex Caniggia debutó en Polémica en el Bar y recibió un fuerte llamado de atención por parte de Chiche Gelblung. El influencer fue noticia una vez más luego de decir que no se vacunará contra el coronavirus ni en Argentina ni en el exterior y el periodista lo criticó en vivo por sus dichos.

“Hay 7 millones de viejos como yo que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, reclamó Gelblung, indignado por la vacunación a la población más joven, y el hijo de Mariana Nannis acotó: “Yo no me vacuno igual. No me voy a vacunar. Para mí las vacunas tienen soda o algo”.

Más sobre este tema Repudiable ataque de Alex Caniggia a Yanina Latorre tras sus dichos sobre la pandemia: "La infeliz dice que tiene cultura"

Tras su declaración, Marcela Tauro le consultó si se vacunaría en el exterior y Alex contestó que tampoco lo hará. Fue allí cuando Chiche le reprochó sus dichos. “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podes hacer un mensaje popular antivacuna”, le dijo y Mariano Iúdica lo defendió: “Pero él no dijo ‘no se vacunen’, dijo ‘yo no me vacuno’”.