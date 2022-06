Alejandro Fantino defendió con firmeza a China Suárez: "Siento que es un chivo expiatorio de la sociedad"

En noviembre de 2021, en pleno escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi, China Suárez rompió el silencio en una nota mano a mano con Alejandro Fantino. El martes, el conductor aprovechó su paso por LAM para defender a la actriz del hostigamiento mediático que ella asegurra sufrir.

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto. Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea. Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'", comenzó diciendo Fantino, tras las críticas que recibió por no abordar en profundidad el Wanda Gate.

Luego, y mirando el explosivo presente que está viviendo la China por su conflictiva separación de Benjamín Vicuña y su resonante noviazgo con Rusherking, Alejandro no dudó en defenderla.

"Quiero decir algo de nuestro laburo. Yo a veces siento que la China es un chivo expiatorio de la sociedad". G-plus

"Quiero decir algo de nuestro laburo. Yo a veces siento que, y no por ustedes, la China es a veces chivo expiatorio de la sociedad", expuso Fantino, señalando el "hostigamiento" que afrontaría la actriz por parte de las personas del mundo del espectáculo y el periodismo.

LA REACCIÓN DE YANINA LATORRE

Lejos de coincidir con el criterio de Alejandro Fantino, y tras haber recibido una carta documento de China Suárez por el modo que habló de ella y de su intimidad en LAM, Yanina Latorre lo cruzó sin filtros.

"Para nada. No, no digas eso porque la pones en modo de víctima, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace", retrucó la panelista de Ángel de Brito, indignada.