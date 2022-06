Alejandra Quevedo opinó picante del romance de Jorge Rial con Josefina Pouso tras ser vinculada al conductor

A tres meses de que Yanina Latorre contara en LAM que Jorge Rial estaba teniendo un affaire con Alejandra Quevedo, la periodista de C5N opinó filosa del romance del ex Intrusos con Josefina Pouso.

"Nada me sorprende, y está bien. Me encanta", disparó Quevedo, sin filtros, ante el micrófono de LAM, luego de ser consultada por las imágenes de Rial con Pouso, juntos en Madrid.

Informada sobre el culebrón amoroso de Rial y Pouso, luego de escuchar a Josefina asegurar que con Jorge se están conociendo, Alejandra Quevedo expresó: "La escuché y me gusta eso de que no hay rótulos. A veces se aprende y decís ' no hay que poner rótulos porque no da'. Hay que ser felices, libres".

ALEJANDRA QUEVEDO, MISTERIOSA SOBRE SU NUEVO AMOR

Jugando con el misterio, Alejandra Quevedo aseguró que está felizmente acompañada, pero no dio demasiados detalles.

“Yo la estoy pasando muy bien, pero no puedo contar nada, por ahora. Ángel (de Brito) lo sabe y me va a guardar el secreto”, comentó la periodista.

Acto seguido, y en el mismo tono suspicaz y jocoso, Alejandra Quevedo se refirió al rumor que la vinculó a Jorge Rial, pocos días después de que el conductor se separara de Romina Pereiro.

"Si a mí alguien me dice que está separado, me lo tiene que demostrar. No porque tenga pruritos con salir con hombres casados, pero no se me da… Acá (Rial-Pouso) hay evidencia, de mí no hay evidencia. Yo no estuve con él", concluyó Quevedo.