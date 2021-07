Alejandra Maglietti sorprendió con una pícara confesión en vivo: "Me gusta mirar lo que hacen los otros en la intimidad"

Lejos de esquivar todas las consultas que le hicieron llegar los seguidores de Bendita a Alejandra Maglietti, la panelista se confesó en un ping-pong de preguntas y respuestas ¡y sorprendió a sus compañeros en vivo!

Indagada por qué súper poder le gustaría tener, Maglietti señaló: “Ser invisible porque, un poquito, me gusta mirar lo que hacen los otros en la intimidad”. Además, la modelo se auto señaló como la favorita de Beto Casella: “Por eso Edith Hermida y Any Ventura me odian, porque me tienen celos”, afirmó, pícara.

Por último, Alejandra reveló que preferiría saber leer la mente ya que “sería genial” y cerró con una confesión: “Me hubiese gustado de adolescente hacer un viaje al exterior para aprender un idioma”.