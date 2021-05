Alejandra Maglietti se quebró en vivo al ver un video de su abuela: "Es la persona que más admiro en el mundo"

Un simple y tierno saludo de la abuela Lila (93) llegó directo al corazón a Alejandra Maglietti (35), impacto instantáneo que desencadenó una catarata de lágrimas sobre sus mejillas. Y de inmediato, la sincera emoción de la panelista de Bendita contagió al resto de los presentes en el estudio de Hay que ver.

“Perdón (por llorar), pasa que hace un montón que no la veo por todo esto. Me emociona porque es una de las cosas que más estoy sufriendo con todo esto (de la pandemia y la cuarentena), no poder ver a mi familia”, se estremeció Maglietti. Y reflexionó hasta quebrarse: “Por ahí todos nos pasa de pensar en el tiempo que le queda a la gente que queremos y por ahí no podemos ver tanto…”.

Nacida y criada en Formosa, la abogada aclaró cuándo fue la última vez que visitó a su familia en la provincia del noreste: “El año pasado los fui a verlos a fin de año, pero estuve 10 meses sin verlos. Ahora desde diciembre que no los veo”.

Llena de orgullo y admiración, Alejandra Maglietti resumió por qué tiene debilidad por su abuela Lila: “Más que nada me pasa con mi abuela porque es como que me crió, tengo un vínculo muy cercano con mi abuela, y la extraño. Ella es la persona que más admiro en el mundo porque siempre fue muy emprendedora, era peluquera, modista, se puso a pintar a los 70 años e hizo una exposición de cuadros, hace carpintería. Es impresionante porque nunca para de aprender y querer seguir viviendo. Quiere viajar…”.