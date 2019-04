La alegría del Bicho Gómez por el embarazo de su mujer, Verónica Pecollo: “Estoy feliz de ser un papá abuelo”

Siempre con humor y buena onda, el Bicho Gómez (54) compartió fiel a su estilo la feliz noticia de que será padre junto a Verónica Pecollo (42). A través de un divertido video en Instagram, el artista de Nuevamente juntos anunció: "No me puedo dejar de sorprender. Estamos en otoño, y acá en esta casa las cosas no paran de crecer. ¿No me creen? Observen. Es una cosa de locos, crecen rosas, crecen margaritas, y crece Renata".

Padre de Rocío (21) y Homero (11), en diálogo con Los Ángeles de la Mañana el Bicho se sinceró: "Estoy feliz de ser un papá abuelo, casi". Luego, agregó: "Cuando tenga que llevar a Renata a la escuela voy a tener 60 años, así que voy a decir que la llevo yo como abuelo porque mi hija no puede ir". Para la coreógrafa se trata del primer embarazo, y luego de comentar que está de cinco meses y medio explicó su prudencia a la hora de comunicar la dulce espera: "Somos medio grandes y queríamos dejar que esto avance. Empezamos a buscarlo el año pasado".

En otro en la red social, el humorista se rió al comparar su estado físico y el de su pareja, a quien conoció como su coach cuando participó del Bailando: "¡¡Competencia de panzas!! @vero_pecollo con Renata y yo con Stella. ¡¡Stella Artois!!".

Eso sí, después de rechazar tres veces las propuestas de casamiento de parte del Bicho Gómez, Verónica Pecollo ratificó su decisión de no modificar su estado civil a pesar de la llegada de la beba prevista para fines de julio, ya que de hecho conviven desde el mes siguiente al que se enamoraron perdidamente.