Los alarmantes mensajes que Silvia Süller compartió en sus redes y preocuparon a sus seguidores: "En el dolor se encuentran los placeres más profundos"

Los vaivenes anímicos de Silvia Süller preocupan a su entorno y a sus seguidores, que se encontraron en sus redes con una catarata de posteos con mensajes dramáticos y muy gráficos de cómo se encuentra la mediática por estos días.

La muerte de sus padres en un lapso muy corto de tiempo fue un golpe muy duro para la ex de Silvio Soldán, quien ganó una buena suma de dinero en Quién quiere ser millonario que le ayudó a repuntar su mala situación económica.

"Y el muñeco de nieve se acercó a la hoguera buscando calor, sin saber que a veces lo que más creemos necesitar es lo que más daño nos hace", fueron las primeras palabras con las que la actriz asustó a los usuarios de Instagram y WhatsApp desde sus historias y estados que acompañó con emojis de llanto y tristeza.

Y siguió: "Nunca te arrepientas de dar todo por alguien. Aunque no lo valoren, el día de mañana tú lo olvidarás y volverás a darlo todo. Sin embargo, ese alguien te recordará cada vez que otro le falle".

Todavía quedaban tres posteos más, todos en la misma tónica. "Nunca dejes caer una lágrima por aquellas personas que no conocen el valor de tu sonrisa", expresaba uno.

"No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones, de todos modos he sido una afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que sólo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma que he podido", continuó Süller, con una frase de la artista mexicana Frida Khalo a la que sumó un emoji de "fuerza".

Y Silvia remató la serie con la imagen de un ojo lloroso con el siguiente mensaje ¿esperanzador?: "Cuando miro el camino que he recorrido tengo que decir: 'Dios, eres fiel'. Aún cuando muchas lágrimas han nublado mis ojos jamás he dejado de ver tu fidelidad".

Uno de los dramas que la mediática siempre menciona es su distanciamiento con Christian, el hijo que tuvo con Soldán, con quien no tiene relación desde hace una década pero a quien vio durante el entierro de su mamá Nélida, donde el joven, como Süller le contó a Susana Roccasalvo, demostró cierto acercamiento.