Ailén Bechara reveló lo que la gente más quiere saber sobre ella: "Muchos me preguntan si estoy separada"

Ciudad le propuso a Ailén Bechara responder tres preguntas de una nueva sección en la que los famosos reaccionan a lo que los usuarios de Google buscan sobre ellos.

La modelo y panelista de ¿De qué signo sos? (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece, con la conducción de Lali González) reaccionó a las preguntas.

"En mis redes me preguntan si estoy separada. Pero porque no subo nada con él, no le gusta. Si es por mí, me encantaría que haga reels, tiktoks y de todo conmigo. Pero no se copa, no le gusta y lo entiendo. Igualmente voy a subir alguna foto con él así lo ven". G-plus

-¿Sos de googlearte?

-Ahora no, una vez me googlée y me dio vergüenza lo que vi.

-¡No! ¿Por?

-Había notas que nunca había visto, yo llorando por ejemplo. Así que nunca más.

-Bueno, acá no hay nada de eso. Lo primero que vemos que la gente quiere saber de vos en Google es: "Ailén Bechara novio".

-Ah, ja, ja. ¡Quieren saber con quién estoy! ¿Sabés que también me pasa que en mis redes me preguntan si estoy separada? Pero porque no subo nada con él, no es del medio...

-Pero un poco del medio es Agustín Jiménez (padre de su hijo Fran, de 4 años) ... Es representante de futbolistas y muy conocido por eso.

-Sí, es que no le gusta. Si es por mí, me encantaría que haga reels, tiktoks y de todo conmigo. Pero no se copa, no le gusta y lo entiendo. Igualmente voy a subir alguna foto con él así lo ven.

-Lo segundo que busca la gente sobre vos es tu edad.

-Cumplí 33, soy una nena. Empecé a los 21 en la tele. Amo cumplir años y festejar. Me gusta mezclar gente en los festejos, que se conozcan mis amigos. Uno gente.

-Lo tercero que buscan sobre vos es cuál es tu cuenta de Instagram.

-¡Ah, mirá! Quieren seguirme se ve. Subo contenido muy hermoso, es @ailen_bechara.

-Y también te pueden ver en ¿De qué signo sos? ¿Cómo la estás pasando?

-Estoy feliz, es un grupo hermoso. La pasamos espectacular. Creo que se ve al aire. Sale un buen programa todos los días.

-¿Con quiénes de tus compañeros te llevás mejor?

-La verdad es que con todos, no puedo elegir. Quizás con los de mi elemento, Fuego, me identifico y en los otros equipos Agua, Aire y Tierra pasa lo mismo. Los ves y decís ¡son iguales!

Video y edición: Fernando Halperín