Agustina Kämpfer comparó a la Argentina con Venezuela y se cruzó en vivo con Mariel Di Lenarda

Los resultados de las elecciones PASO, en las que se impuso Alberto Fernández a Mauricio Macri, generó más de una resonante declaración en los medios de comunicación.

Este martes, Agustina Kämpfer reaccionó punzante en Nosotros a la Mañana luego de escuchar una nota en la que el candidato a presidente del Frente para Todos dijera que él no es Venezuela. Y su opinión le valió un encendido cruce con su compañera Mariel Di Lenarda.

"Fui al kiosco a comprar un yogur descremado. El del local me dijo 'no los vendo más porque me sale tan caro, que no tengo precio para venderlo'. ¿Hay algo más parecido a ser Venezuela que eso?". G-plus

"Pollo, te quiero decir una sola cosa: la semana pasada fui al kiosco que tenemos acá en la esquina, antes de empezar el programa, a comprarme un yogur descremado. El del local me dijo 'Agustina, no los vendo más, porque me sale tan caro ir a comprarlos y la refrigeración, que no tengo precio para vender yogur descremado'. ¿Hay algo más parecido a ser Venezuela que eso?", le dijo Agustina al conductor, abriendo paso a la polémica, dado que Di Lenarda le salió al cruce: "No le faltes el respeto a los exiliados venezolanos. No les faltes el respeto a los que de verdad la están pasando mal en Venezuela. La gente se está muriendo, no tiene ni para lavarse los dientes ni medicina”, dijo la periodista, molestando con su contrapunto a Kämpfer.

"No podés comprar más de tres sachets de leche en el supermercado, ¿qué es? Esto no es una opinión mía, es lo que no podés hacer. Esto es lo que pienso", sostuvo Agustina. Y Mariel retrucó: "¿Para vos esto, hoy, es Venezuela?". Y la panelista contestó: "Dije que estamos mucho más cerca de ser ese modelo de país que antes. No me malinterpretes a propósito".

Con la polémica desencadenada, Sandra Borghi intervino en contra de la postura de Agustina: "Si estuviésemos más cerca de ser Venezuela porque no podés comprar un yogur, hoy no estamos al aire".