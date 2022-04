Agustina Cherri reveló las internas del elenco de La 1-5/18: "Había rispideces, gente que sacaban de los chats"

Agustina Cherri reveló en LAM algunas internas entre sus compañeros del elenco de la exitosa ficción de eltrece, La 1-5/18, y contó que hubo internas en las que hasta sacaron gente de los chats.

“Fue un elenco picante, hacía rato que no me pasaba con un elenco tan divertido, espectacular realmente. Había mucha joda, yo me sumaba cuando podía, no era de las que estaba en todas pero hay gente que…”, contó divertida sobre sus colegas.

Fue allí cuando la actriz reveló: “Esto de los chats paralelos… era un quilombo La 1-5/18, los que estaban, los que no estaban, a los que no hablaban los sacaban, hubo también ahí rispideces. Pero en general fue un elenco divino”.

AGUSTINA CHERRI CONTÓ CUÁL FUE LA FICCIÓN QUE MÁS LA MARCÓ

Agustina Cherri contó en su visita a la emisión de América cuál fue la ficción que más la marcó de todas las que protagonizó y participó desde que se dedica a la actuación.

“Con Chiquititas yo hice el traspaso de niña a adolescente y era como una casa porque fueron muchos años de trabajar doce horas, fue como vivir dentro de un estudio”, dijo la actriz en LAM.