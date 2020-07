Agustina Agazzani contó que sufrió los conflictos con Cinthia Fernández por Martín Baclini: "La pasé muy mal, por eso me corrí"

En un principio Agustina Agazzani había sido convocada para el Bailando 2020 por su condición de -por entonces- pareja de Martín Baclini, lo que prometía polémica con Cinthia Fernández, otra de las famosas que saldría a la pista. Pero la modelo declinó la propuesta de ShowMatch y luego terminó su relación con el empresario.

De todas formas, Agustina ahora decidió animarse al Cantando 2020 y sin Baclini de partenaire, y justificó sus decisiones en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Está claro que me encanta el trabajo en la tele, lo amo tanto el modelaje como la televisión son mis pasiones, y si la tengo que pasar mal haciendo lo que más me gusta, prefiero hacerme a un lado del Bailando. Y yo en ese momento no la estaba pasando bien. En cambio, en este contexto que me volvieron a convocar de otra forma en el Cantando...”.

"Trabajar en la tele no es ser mediático, pero quizá lo sea y me estoy enterando ahora, ja. Tampoco dije que no era mediática sino que no me gustaba el conflicto, eso lo digo en todo contexto de mi vida". G-plus

Y continuó en referencia a la bronca de Cinthia con ella: “Antes estaba metida en un lío que no era el mío, porque yo no me metí en el medio de ninguna historia. Solo conocí a alguien que venía con una historia detrás, como todo el mundo. Y eso generó un poco de polémica y conflicto, y preferí hacerme a un lado”.

Cuando la notera le preguntó si había tenido animosidad al postear un video navegando en el yate de Baclini, la cordobesa aclaró: “No. Cero conflicto con Cinthia. Yo la pasé muy mal en ese momento, por eso me hice a un lado de todo”. Por otra parte, Agazzani negó haber cortado en malos términos con Martín Baclini: “No estamos bloqueados de las redes sociales. Y se termina como todo lo que empieza”.

Al final, Agustina Agazzani reflexionó sobre los eventuales escándalos mediáticos que podría tener en el Cantando 2020, donde participará junto a Facundo Mazzei, y respondió entre risas a las críticas de Cinthia Fernández por aceptar el reality: “El que se enoja pierde ahí. Trabajar en la tele no es ser mediático, pero quizá lo sea y me estoy enterando ahora, ja. Tampoco dije que no era mediática sino que no me gustaba el conflicto, eso lo digo en todo contexto de mi vida. No me gusta confrontar ni me va a gustar y sobre todo en mi trabajo”.