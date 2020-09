Agustín Sierra le puso el pecho a la versión de que le gustan las mujeres comprometidas: "Laurita Fernández cuando arrancó el Cantando no estaba en pareja"

Convertido en el “galán” de Cantando 2020, Agustín Sierra estuvo en Los Ángeles de la mañana donde le consultaron por los halagos que le había hecho a Laurita Fernández y a Pampita. De paso aprovecharon para preguntarle si eran verdaderos los dichos que había lanzado Nai Awada.

“¿Es verdad que te gustan las mujeres comprometidas y que cuánto más comprometida esté es mejor?”, indagó Mariana Brey, haciendo que el actor lo niegue rotundo. “No, para nada. Siempre trato que no. Si sabés no vas a buscar a alguien que está comprometida”, aseguró, pero no las “angelitas” no le creyeron demasiado.

Hoy con Laurita volviendo a apostar otra vez por su relación con Nicolás Cabré, Cachete fue rotundo. “No estaba comprometida cuando arrancó el Cantando. Ella dijo ‘yo estoy sola’ y después aparecieron las fotos caminando, tomando mate y ahí fui caballero. Se nota que está volviendo con la relación”, finalizó Agustín Sierra.