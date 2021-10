Agustín Sierra palpita las últimas instancias de La Academia junto a Fiorella Giménez: "Nos vemos en la final como Laurita y Fede Bal"

Luego de consagrarse campeón del Cantando 2020, Agustín “Cachete” Sierra se convirtió en uno de los favoritos de La Academia de ShowMatch junto a su pareja (en el programa y en el plano sentimental), Fiorella Giménez. Y en medio de las instancias finales del programa, el actor contó cómo encara esta etapa.

“Queremos ganar, siento que estamos muy bien como equipo. Está a la vista cómo arrancamos y la mejoría del equipo. El año pasado no veía herramientas (cuando estaba en el Cantando), porque me sentía un chanta. Nosotros apuntamos a semifinal y final y después vota el público”, remarcó Cachete en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Además, el joven reveló cómo se siente trabajando con la mujer que logró conquistar su corazón y dejó en claro que la relación avanza a paso firme: “Seguimos apuntando a que esto crezca y nosotros como pareja estamos genial”.

Por último, el entrevistado aseguró que tienen ganas de llegar a la final al igual que Laurita Fernández y Fede Bal: “Lo nuestro fue algo muy lindo que se generó ahí y nosotros queremos llegar a la final y ganar. Y si nos va mal como pareja, también seguir haciendo un buen trabajo”, cerró.