Agustín Sierra contó cómo vive el duelo de su padre: "Me hubiera encantado despedirme pero me quedo con los años juntos"

La cuarentena le trajo dos grandes pérdidas a Agustín Sierra (30) ya que en el término de un mes y medio perdió a su papá Beto y a su abuelo, víctima de Covid-19. En Almorzando con Mirtha Legrand, el actor recordó la gran relación que tuvo con su papá, que murió el 5 de abril a causa de una enfermedad en la sangre, y la angustia que le produjo el no haber podido despedirlo en persona.

Cachete no pudo ir a la clínica donde internaron a su papá dado que se encontraba cumpliendo la cuarentena en su departamento de Saavedra, y le contó a Juana Viale cómo vive su recuerdo. "Me dejaron mucho amor, me dejaron mucho aprendizaje, un fanatismo por la Academia. Mi padre fue un gran amigo, era nuestro técnico del equipo de fútbol con amigos. Tenemos millones de anécdotas: es el que me llevaba a grabar a los 8 años (...) así que me transmitió valores a rajatabla como llegar temprano y estudiar la letra", recordó.

"Me hubiera encantado despedirme y abrazarlo pero me quedo con todos los años que lo tuve al lado como un padre muy presente y muy amigo. Cuándo te pasan cosas malas o tristes uno trata de justificarse preguntándose '¿por qué a mí?', y estamos en un momento complicado en el que muchos tuvieron pérdidas. Lo que saco bueno de la cuarentena es no haber tenido trabajo y haber podido volver a casa con mi mamá y mi hermano y despedir a mi abuelo como él quería; y haber podido hacerme cargo de cosas que si hubiera estado trabajando no hubiera podido", agregó.

"La verdad que por cierto lado agradezco la cuarentena, lo único que puedo decir es que la odio por no haber podido abrazar a mi viejo simplemente, pero lo abracé toda mi vida", concluyó el actor.