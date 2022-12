Agustín Guardis rompió en llanto en vivo: "Me sentí muy presionado y se metían con mi sexualidad"

A pocas horas de haberse convertido en el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis no pudo evitar quebrar en llanto al contar cómo se sintió con sus compañeros mientras estaba dentro del reality de Telefe.

​Sin tapujos para abrir su corazón, el joven reconoció que su experiencia en el programa no fue del todo amena: "Mi cabeza estaba bastante mal y además me estaban acorralando. Hablaban mal de mí y me hizo muy mal", comenzó diciendo en una mano a mano con Georgina Barbarossa, la conductora de A la Barbarossa.

"Fueron dos meses muy jodidos. Me sentí muy presionado, acosado. Se metían con mi sexualidad. Cuando me empecé a mostrar de otra manera, los chicos nunca más se metieron conmigo", agregó, sincero.

Fue entonces que Agustín dejó salir sus sentimientos más profundos: "Pero ya era tarde...ya había dicho una frase muy desafortunada. Y el único que se quedó conmigo fue Marcos, que me decía que baje un cambio, que disfrute. Era con el único que podía estar tranquilo".

"Sentí que necesitaba encajar. Me sentía ofendido, acosado, enojado. El encierro es muy difícil. Cometí un grave error y lo pagué. Yo quería salir, buscar información del afuera que me sirviera y volver a la casa. Los grandes jugadores de Gran Hermano lo hicieron así", continuó.

Y cerró, a corazón abierto: "No vengo a justificarme. Entiendo que mucha gente se sintió ofendida. Por eso vengo a pedir disculpas. En este día desde que salí mucha gente me tendió la mano. ​Muchas personas me apoyaron".

AGUSTÍN GUARDIS, FURIOSO AL QUEDAR ELIMINADO FRENTE A NACHO EN GRAN HERMANO 2022

Este domingo, Santiago del Moro abrió una nueva gala de eliminación de Gran Hermano en la que Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Agustín Guardis se jugaron su continuidad en la casa, y el público decidió cobrarle su voto de confianza al joven analista político con el 76,47 por ciento de sufragios negativos.

Si bien hasta hace una semana Agustín era uno de los favoritos del público, que se apiadó de él merced a la discriminación que sufría por parte del grupo de Los monitos al inicio del certamen, en los últimos días, el joven de 25 años cometió una serie de errores imperdonables.

Convencido a raíz de los pocos votos que recibía en las eliminaciones que estaba al mando de la “Frodoneta”, Agustín comenzó a tejer estrategias contra sus mayores oponentes directamente, en este caso Romina y Alfa, que gozan de mucho favoritismo entre los televidentes.