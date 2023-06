Agustín Guardis habló a fondo de la versión de pelea con Marcos Ginocchio: "Me estaban hinchando un poco"

"En un streaming vos te enojaste con tus seguidores, les dijiste 'no me rompan más con Marcos. Ya irá a venir. Yo no necesito de él para que funcione mi canal'. ¿Cómo es eso?", le preguntó Estefi Berardi al exparticipante de Gran Hermano.

"Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más". G-plus

Serio, Frodo explicó que su fastidio fue con los fanáticos de GH y de Marcos. "Sí, porque me estaban hinchando un poco. Me tuve que enojar. Tuve que bajar línea, bajar un poco las aguas", expresó.

POR QUÉ SE ENOJÓ AGUSTÍN CON LOS FANS DE MARCOS

"Entonces, dije 'chicos, basta de preguntarme a mí'. Entiendo que tengo una relación cercana con él y que muchos tiendan a preguntarme a mí. Pero, primero, no les daría información. Segundo, yo estoy para otra cosa. Soy amigo de él y nada más", concluyó Frodo.