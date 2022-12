Agustín Guardis aseguró que ser eliminado de Gran Hermano 2022 fue algo planificado: "Terminó la parte uno"

La eliminación de Agustín Guardis de la casa de Gran Hermano 2022 fue uno de los momentos más esperados del reality, debido a la gravedad de los dichos y acciones del participante a lo largo de la semana pasada, pero ahora, él asegura que todo “fue planeado”.

Con el participante presente en El debate de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro le aseguró que se trata de “un caso muy extraño en programa, en Argentina y en el mundo”, y planteó cómo hizo Agustín para lograr el favor de la mayoría del público en tan poco tiempo.

“Nunca había visto que el público amara tan rápido a alguien. Pasaste de ser alguien que pasaba desapercibido en ese grupo a un mimado por parte del público. Club de fans, famosos que hacían campaña por vos. Eso duró una semana y pasó algo en un momento en que hizo que todo eso se viniera en contra”, le explicó.

“A mí me llama la atención cómo se puede endiosar tan rápido a alguien que puede pasar tan rápido a ser señalado para irse”, reiteró Del Moro, aunque le recordó a Agustín que “dijo cosas para eso pasara”, pero este lo sorprendió afirmando que “tenía todo planeado”.

AGUSTÍN ASEGURÓ QUE SER ELIMINADO DE GRAN HERMAN FORMABA PARTE DE SU ESTRATEGIA

“Un poco anticipaba ayer con vos cuando te decía que está bueno salir, que tenía planeado salir esta semana o la otra”, le recordó Agustín a Del Moro, que se sorprendió. “La salida de la casa fue la parte uno de mi jugada. Hoy, acá con todos ustedes y con la gente es la parte número dos y pronto se viene la número tres”, aseguró.

“Lo que pasó fue que el juego no es perfecto y todas las jugadas a veces no salen como uno quiere. Aunque el efecto es el deseado, que estar acá, no es como yo pensaba salir”, explicó el joven, que afirmó que “hace tres semanas que empezó a cranear su salida”

“Yo necesitaba, por mi estilo de juego, y por cómo soy yo, como un estratega, como alguien que se alimenta del juego… necesitaba tener un termómetro más”, aseguró Guardis. “Yo adentro ya tenía el termómetro completo de la casa, pero necesitaba algo más y eso era el conocimiento que yo podía tener de afuera”, agregó.

De esta manera, el participante encontró la forma de justificar su errático comportamiento. “Yo jugué tres semanas a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo, porque no es algo propio de mí. Habrán visto que me puse más pedante, más baboso, por no decir paj…”, concluyó antes de que Del Moro le mostrara los videos de los errores garrafales que cometió en pantalla.