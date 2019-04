REDES ON FIRE

En la noche del lunes, Analía Franchín y Luciana Salazar protagonizaron una escandalosa pelea en Twitter por Matilda, la hija de la modelo. "¡Basura, no te lo voy a permitir!", la cruzó la rubia en las redes, tras leer unas declaraciones de la periodista sobre su hija en Intrusos.

"A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con Marley, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Igual a mí se me va la lengua", dijo la expanelista, intentando explicar por qué el público era complaciente con el conductor y crítico con la modelo respecto a sus roles como padres.

Tras el fuerte cruce twittero, en la mañana del martes Analía y Luciana volvieron a sacarse chispas. “La que más se metió con la niña fuiste vos cuando lucraste mediáticamente con su identidad, dando a entender que era hija de quien no era. Eso es lo más violento que vi. Así que, ¿sabés qué? #ConLosNiñosNo”, escribió Franchín.

“Jamás en la vida puse en duda la paternidad de mi hija, porque fui la primera que siempre negué desde el día uno que Redrado sea su padre. Si vos tenés la mente podrida como lo demostraste ayer, no es culpa mía #ConLosNenesNo”, replicó Salazar.

“Revisá los tuits, @lulipop07, y los mensajes privados que nos mandabas a todos cuando te preguntaban si era de Martín Redrado y decías ‘ya se va a saber’. Dejate de joder, Lu”, contestó Analía. A lo que Luciana replicó: “Nunca te interiorizaste en preguntarme directamente como lo hacías antes, con la confianza que teníamos. Desde el día uno dije públicamente que Redrado no era su padre ‘biológico’ y eso no me lo podés discutir. Así que nunca jugué con la identidad de mi hija”.

“Estás mintiendo. No me hagas mostrarte (fiel a tu estilo) las conversaciones privadas. Haceme un favor, tomate 5 minutos, un té y mirá el programa y vas a darte cuenta de que armaste este puterío al pedo”, amenazó la periodista.

“Analía, vi el programa y sigo sosteniendo lo mismo, vos venís tirando mala onda y desinformando con temas míos. Querés mostrar los chats, hacelo, yo también puedo mostrar todos los chats que tengo con vos y tu cambio de actitud. Jamás te puse que Redrado era su padre ‘biológico’”, la desmintió la modelo.

Jamas en la vida puse en duda la paternidad de mi hija xq fui la primera que siempre negue desde el dia uno q Redrado sea su padre. Si vos tenes la mente podrida como lo demostraste ayer, no es culpa mia #conlosnenesno https://t.co/SHLP5TwZNv — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

Nunca te interiorizaste en preguntarme directamente como lo hacias antes, con la confianza q teniamos. Desde el dia uno dije publicamente que Redrado no era su padre “biologico” y eso no me lo podes discutir. Asi que nunca jugue con la identidad de mi hija https://t.co/xDApbqsoUG — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

Analia vi el programa y sigo sosteniendo lo mismo, vos venis tirando mala onda y desinformando con temas mios. Queres mostrar los chats hacelo, yo tambien puedo mostrar todos los chats que tengo con vos y tu cambio de actitud. Jamas te puse que Redrado era su padre “biologico” https://t.co/4UMr4jWNHf — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

@analiafranchin se ve q los medios lo entendieron mejor que vos!! Siempre negue a Redrado como su padre “biologico” pic.twitter.com/AXhWg7Y4d4 — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

