Adrián Suar se sinceró sobre su vínculo con Araceli González y Griselda Siciliani

La sinceridad de Adrián Suar al hablar de Araceli González y Griselda Siciliani, las madres de Tomás (24) y Margarita (10) respectivamente, sorprendió por la crudeza de sus palabras sin eufemismos.

"A Ara no la veo hace muchos años", afirmó.

Entonces, en su mano a mano con Ángel de Brito para LAM el protagonista de Los Protectores aclaró: "Toto es mayor de edad, así que después de sus 18 no la veo".

"Toto es mayor de edad (24), así que después de sus 18 que no la veo a Araceli". G-plus

Ahí, marcó una colosal diferencia: "Con Gri es como una familia para mí".

"La veo por Margarita, que va a cumplir 11, y tengo un vínculo que desde mi mirada la siento mi familia", concluyó Adrián Suar cariñoso con Griselda Siciliani.

ADRIÁN SUAR JUSTIFICÓ SU NULA COMUNICACIÓN CON ARACELI GONZÁLEZ

"No tenemos ningún trato. No es porque yo no quiero hablar con ella. Pero si Ara dijo eso es porque lo debe sentir", reconoció Adrián Suar sobre su nula relación con Araceli González.

Más sobre este tema Araceli González le dedicó un llamativo mensaje a Fabián Mazzei: "Sé que no soy fácil"

"Creo que nos dejamos de hablar por la vida. Pero le deseo lo mejor. Siempre le deseé lo mejor. Es una gran madre", reflexionó.

"Creo que nos dejamos de hablar por la vida. Pero le deseo lo mejor. Siempre le deseé lo mejor. Es una gran madre", reflexionó Adrián Suar sobre Araceli González. G-plus

Al final, Adrián Suar destacó que "siempre" convocó a Araceli González para que actúe en Polka y cerró: "Cada uno siguió su camino, pero desde mi parte siempre va a estar todo bien".