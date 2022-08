Adrián Suar explicó por qué hace seis años que está soltero

Adrián Suar contó en su visita a Socios del Espectáculo por qué está soltero desde hace seis años, cuando se separó definitivamente de Griselda Siciliani y desde entonces no volvió a formar pareja.

“Qué loco que ni vos ni Griselda rehicieron su vida después de la separación”, le dijo Adrián Pallares y el empresario respondió: “Me cuesta mucho, no soy de armar parejas fácilmente”.

“A mí me pasa que mi recuerdo conmigo es ‘¿qué te pasó cuando te pasó? Me convoca, hay algo corporal…”, explicó entonces el actor sobre cómo es a la hora de encarar sus relaciones.

"Me cuesta mucho, no soy de armar parejas fácilmente pero cuando me convoca me pongo de novio, yo no estoy por estar". G-plus

“¿Después de Griselda, nadie te convocó?”, indagó entonces Karina Iavícoli y Adrián contestó: “No, cuando me convoca me pongo de novio, yo no estoy por estar. Ahora… ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí”.

ADRIÁN SUAR CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON GRISELDA SICILIANI

Adrián Suar habló de su relación con su expareja, Griselda Siciliani, en el programa matutino de eltrece: “Con Gri nos adoramos, nos llevamos bien”.

“Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento, pero después lo recuperás, puede ser más o menos”, reflexionó el empresario.