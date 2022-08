Adrián Suar en una entrevista íntima: su desafiante debut como director, el talento de su hija Margarita y las estrellas con las que quiere trabajar

El actor debuta como director de cine con 30 noches con mi ex y en una charla con Ciudad habló de todo.

“Es difícil acompañar a alguien como vos” y “¡Es mucho más difícil ser yo!”, se gritan Adrián Suar en la piel de El Turbo y Pilar Gamboa, convertida en La Loba en 30 noches con mi ex, la película que marca el debut del actor en la silla de director, que esta vez elige una comedia que remite a sus éxitos en el cine con un tono más íntimo. Acá, busca una reflexión sobre cómo viven quienes lidian con enfermedades mentales y sus entornos.

El productor, en una charla exclusiva con Ciudad Magazine, cuenta cómo fue armar esta historia en su flamante rol, pero también como fue hacer dupla con Pilar, una actriz que sabe brillar proyecto a proyecto, sea con su grupo de teatro Piel de Lava o en los papeles que encarnó en las producciones de eltrece.

En el filme, que llegará a las salas de cine el 11 de agosto, El Turbo (Suar) acepta recibir a su exmujer, La Loba (Gamboa) en su casa por pedido de su hija en común. Su ex estuvo dos años recuperándose en una clínica psiquiátrica y busca volver a la sociedad, lo que generará más de un roce, habrá espacio para el amor y por supuesto, risas. Porque también hay espacio para el humor, tal vez lo único que nos aleja de la oscuridad total, en medio del drama.

"Este nuevo rol hace que tenga que tomar decisiones, pero no es muy ajeno a lo que vengo haciendo. Las cámaras tienen otro trabajo entre lo técnico y lo artístico, pero es una película que me es cercana". G-plus

Además, Adrián habla de cómo lo inspiraron casos cercanos en su interés en la salud mental, de su rol como papá de Margarita, su hija fruto de su relación con Griselda Siciliani, si alguna vez le tocó convivir con una ex como su personaje y ¿se viene una película con Lali Espósito?

-¿Cómo viene este estreno de 30 noches con mi ex como protagonista, junto a Pilar Gamboa, y donde debutás como director?

-Viene bien y con muchos nervios como en todo estreno, con el debut como director y actuando en la película, pero muy feliz. Contento por lo que hicimos todos. Fue un proceso muy lindo, desde la preproducción, el rodaje, la edición, esto. No tengo más que agradecer y esperar que la gente la vea y se pueda emocionar, reír, tomar latiguillos que tiene la película y hacerlos propios. Estoy muy feliz con la película, con el trabajo de Pilar Gamboa y de todo el elenco.

-¿Cómo fue esta incursión en la dirección?

-Este nuevo rol hace que tenga que tomar decisiones, pero no es muy ajeno a lo que yo vengo haciendo desde hace un tiempo como productor: estar detrás de cámara, tener una mirada y una ideología sobre el producto final. Esto es todo distinto. Las cámaras tienen otro trabajo entre lo técnico y lo artístico. Es una película que me es cercana, no es un género totalmente distinto al que yo venía haciendo.

-A diferencia de tus otros filmes, en 30 noches con mi ex todo gira en torno a la reinserción de una mujer que estuvo internada en una clínica psiquiátrica.

-Aunque tiene particularidades, tiene el olor de Un novio para mi mujer. Tiene el aroma de ese tipo de película como Dos más dos, Me casé con un boludo o El fútbol o yo. Esta tiene un tema socialmente más delicado, que es la salud mental y es mucho más emocional que el resto de las películas que hice. Tiene un porcentaje de emoción fuerte.

"Pilar Gamboa es una gran actriz. Al toque que empecé a ensayar me di cuenta, aunque ya sabía, que teníamos una química actoral muy fuerte" G-plus

-Una gran parte de esa sensibilidad está apoyada en Pilar Gamboa, una actriz visceral. ¿Cómo trabajaron esa química en la pantalla?

-Fluyó. Ella es una gran actriz. Al toque que empecé a ensayar con Pilar me di cuenta, aunque ya sabía, que teníamos una química actoral muy fuerte y eso me da tanta alegría porque a veces cuando uno trabaja con un compañero, una actriz amiga o un compañero, uno piensa “¿tendré onda para laburar con él o con ella?”. Por suerte pasó y eso se ve en la película. Ella se adueñó de La Loba, su personaje, y fue divino.

-¿Te pasó que no fluya la energía trabajando incluso con un actor amigo?

-Sí, me ha pasado. En este caso, con este elenco, no. Tanto Pichu, Campi, como Jorge Suárez, Elisa Carricajo. Con la actriz que interpreta a mi hija, Rocío Hernández, que es divina y con la psiquiatra que hace Elvira Onetto. Todo fue muy bueno y muy lindo.

-La película reflexiona sobre la salud mental, que es un tema que siempre estuvo en algunos de tus unitarios más exitosos.

-Imaginate que vengo haciendo ese ejercicio desde hace más de 15 años con Vulnerables, Locas de amor, Tiempos compulsivos, Tratame bien tenía algo también, y siempre hubo personajes que tenían problemas de salud mental. Siempre fui asesorándome, tratando con psiquiatras, con la ayuda, la mirada y la interconsulta para iluminar ese tema, para no estigmatizar y para darle una luz de salida.

30 NOCHE CON MI EX, UNA COMEDIA QUE REFLEXIONA SOBRE LA SALUD MENTAL

-¿Y cómo lo abordaste en esta película?

-Esto lo encuentra la película y puede convivir con mucha libertad artística. No está encorsetado por tocar un tema en una comedia y decir ‘che, ¿qué van a decir?’ o que la comedia opaque un tema tan fuerte como es la salud mental. Conviven las dos cosas, lo emocional, la no estigmatización sobre alguna patología y la posibilidad que tiene de poder hacer una vida normal. Obviamente con la ayuda de la familia, medicado y con la compañía de un terapeuta. Hay casos que son de extrema gravedad, pero no es el caso del personaje que interpreta Pilar Gamboa.

"En los últimos años se han hecho muchas campañas sobre la no estigmatización a los problemas de salud mental y la pandemia iluminó muchos casos". G-plus

-¿Te tocó en lo personal lidiar con personas cercanas con ciertas patologías?

-He tenido algún familiar cercano o un amigo con algún problema en un momento de la vida. Sí, obvio. Siempre ronda. O algún familiar de un amigo mío, como una madre, padre o una hermana, me ha pasado.

-Se muestra también como no solo sufre la persona en cuestión, sino todo su entorno, su familia.

- Es una lucha diaria del que la padece y del que está al lado también acompañando. Por eso ni hay que tener miedo y entender que con la ayuda, la contención y la medicación adecuada para cada caso, obviamente, se puede llevar una vida normal.

"¡Con Lali me gustaría hacer una comedia! Siento que podríamos tener una química muy linda. Siento que es un animal para mi zoológico". G-plus

-¿Creés que se habla lo suficiente de estos temas de salud mental en los medios, que se le da importancia a nivel de salud pública?

-En los últimos años yo creo que se han hecho muchas campañas sobre la no estigmatización, a los problemas de salud mental y la pandemia iluminó mucho los casos. Hubo un rebrote y los medios se han hecho eco de lo que sucede. Por los menos los dos últimos años lo veo muy vigente. ADRIÁN SUAR REVELA LAS FIGURAS CON LAS QUE LE GUSTARÍA ACTUAR

-Trabajaste con tantos actores y actrices talentosos. ¿Con quién soñás tener en tus producciones? ¿Quién es para vos una materia pendiente?

-Yo tengo los sueños puestos en lo que voy necesitando para la producción que requiero. Digo ‘ojalá que venga este actor o actriz’. Después, personalmente, me gustaría hacer una película con Guillermo (Guillermo Francella). No lo hice con Guille, a quien conozco, y me encantaría. Me gustaría trabajar con Ricky (Ricardo Darín), juntarme y hacer algo porque lo quiero, nos conocemos y creo que podría tener muy buena química con Ricardo o haciendo una película con Guille.

"No conviví con una ex, pero podría haber sido. No tengo rollo con eso, podría haber pasado. No pasó, pero de mi parte no creo que hubiera tenido problema". G-plus

-¿Con quiénes más?

-Actores que conozco como Rodrigo de la Serna, Joaquín Furriel. Con Diego Peretti estoy trabajando. Me ha pasado con las actrices como con Carla (Carla Peterson), con Pilar, que tenía muchas ganas de hacer un proyecto juntos o con Griselda (Griselda Siciliani). Actrices de mi generación o más jóvenes. ¡Con Lali me gustaría hacer una comedia! Siento que podríamos tener una química muy linda. Nosotros ya trabajamos en Solamente vos, pero ahora ella está más grande y yo estoy más grande. Siento que es un animal para mi zoológico.

-Hay artistas muy exitosos en las redes y también influencers surgidos de Instagram o TikTok. ¿Los tenés más en cuenta que a otros que son más de teatro? ¿Tenés prejuicios?

-Cero prejuicios. Si hay algo que no tengo… Es una palabra que no va con mi ideología. Conmigo puedo tener prejuicio, pero con el resto no. No creo que sea menos serio el que trabaja en redes que el que está en las redes, sobre todo en un trabajo actoral. Cualquiera puede sorprender. Hay tantos factores que hacen a una actuación, como lo que trae él, lo que hace que uno entre ahí. Hay una infinidad de posibilidades.

¿ADRIÁN SUAR PASARÍA 30 NOCHES CON UNA EX?

-¿Te tocó convivir con una ex, como le toca a tu personaje en la película?

-No. Después de que es mi ex, no. No me tocó.

"Margarita toma muchas clases de danza. De hip-hop, de todo tipo de baile. Hace clásico, danza contemporánea. De los siete días de la semana, cinco toma clases. Es bien Siciliani". G-plus

-¿Algunas vacaciones?

-No, pero podría haber sido. No tengo rollo con eso. Me podría haber pasado. No pasó, pero de mi parte no creo que hubiera tenido problema. ¿Decís 30 noches…?

-Puede ser menos.

-Seee. Se banca.

-¿Cómo está Margarita, que ya es una niña grande de 10 años?

-Está muy bien, creciendo bien para la mirada de Gri y mía que somos sus padres. Toma muchas clases de danza, de hip-hop, de todo tipo de baile. Hace clásico, danza contemporánea. De los siete días de la semana, cinco toma clases. Una genia.

-Bien cargada la agenda.

-Bien Siciliani.

"Me mata Cristian Castro en Canta Conmigo Ahora. Lo adoro". G-plus

-Ponele que hacés una ficción infantil. ¿Aceptarías que esté en uno de tus proyectos?

-Sí, si lo desea ella y puede hacerlo, ¿por qué no? Pero hasta ahora no. Quiere bailar, no quiere actuar. Quiere cantar y bailar.

-Vos has hecho producciones que tienen música, donde se canta y se baila.

-Poco. He hecho algunas cosas, pero puede ser. Por ahora es chiquita, que se forme. Margarita toma con mucha seriedad el hecho de cantar y bailar, pero también como algo lúdico y es la parte más linda.

ADRIÁN SUAR HABLÓ SOBRE EL DEBUT DE MARCELO TINELLI CON CANTA CONMIGO AHORA Y LA SEGUNDA TEMPORADA DE ATAV

-Debutó Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora. ¿Cómo lo ves?

-Lo veo bien. El formato es lindo, a la gente le gusta mucho. Es diferente a lo que venía haciendo y la verdad es que estamos muy contentos. Me gusta mucho, me divierte. Lo veo todas las noches.

"Me gustaría que la gente la pase bien, que vaya a cine y disfrute del hecho social de verla. Suelo ir a tres o cuatro cines y es muy estimulante espiar qué les pasa". G-plus

-¿Y Cristian Castro qué te parece?

-Me mata. Lo adoro a Cristian. Yo ya lo conocía, pero está muy bien.

-¿Ya hay fecha de estreno para la segunda temporada de ATAV, Argentina, tierra de amor y venganza?

-Todavía no tengo fecha. Puede ser este año o el año que viene, vamos a ver. La primera temporada fue de 1939 a 1945 y ahora entramos en 1983 a 1984.

-Para cerrar, ¿qué expectivas tenés para la gente que vea 30 noches con mi ex?

-Me gustaría que la gente la pase bien, que vaya a cine y disfrute del hecho social de verla. Ya estaré en los cines a ver si se ríen, si se emocionan, el murmullo. Me encanta, es fascinante hacer eso. Algo en vivo, un evento social en vivo con las diferentes particularidades de cada individuo. Si se ríen o no. Me quedo ahí en el costado. Me voy a tres o cuatro cines y es muy estimulante espiar qué les pasa.