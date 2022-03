Adrián Pallares les habló a su mujer e hijas en medio de su enfrentamiento con Jorge Rial: "Tuvimos un día complicado"

Enfrentado con Jorge Rial, Adrián Pallares utilizó unos minutos de Socios del Espectáculo (luens a viernes a las 11 hs por eltrece) para hablarles a su esposa y a sus tres hijas.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis tres hijas, Mía, Sol y Ema. Ayer tuvimos un día complicado, movido. Pero estamos todos bien", comenzó diciendo el conductor, sin hacer mención explícita al enfrentamiento que vive con Rial, su excompañero de Intrusos.

Luego, Pallares agregó: "Gracias a todos los que han llamado y se han preocupado. Estamos todos bien. Y estamos todos muy felices por el arranque de este programa, que es lo más importante. Un beso para ellas, que las amo y ya lo saben".

Siempre del lado de su amigo Pallares, Rodrigo Lussich redondeó el tema con un punzante palito a Rial, quien amenazó con contar cosas de la vida de Adrián, molesto porque hablaron en el ciclo de su separación de Romina Pereiro: "Y sepan que en este programa van a encontrar siempre luz, nunca oscuridad".

CARMEN BARBIERI DESAFIÓ EN VIVO A JORGE RIAL TRAS DECIR QUE LA SALVÓ DE IR PRESA

Mirando a cámara con enojo, Carmen Barbieri le respondió duro a Jorge Rial, quien 24 horas atrás expuso que supuestamente la salvó de ir presa por una deuda millonaria que tenía con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

"No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa", dijo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.