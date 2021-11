Natalie Pérez y Nico Occhiato protagonizan una sorpresiva versión de romance: "Los vieron juntos por Palermo"

El rumor de noviazgo entre Natalie Pérez (35) y Nicolás Occhiato (28) estalló en Intrusos, y sorprendió a todos: "Están viviendo un explosivo romance, por lo pronto una historia de repetidos encuentros amatorios", afirmó Rodrigo Lussich con picardía.

Y luego Adrián Pallares precisó: "Los han visto por Palermo juntos, se han cruzado en redes, para los que preguntan cómo se cruzaron sus dos mundos".

"Él aparentemente tiene una cosita con una compañera (Flor Jazmín Peña) con quien ganó el Bailando. Eso dice la gente cercana, pero la chica que le quita los sueños a Occhiato es Natalie", continuó Pallares.

Más sobre este tema Natalie Pérez reflexionó sobre las distintas formas de estar en pareja: "Fantaseo con la poligamia pero me gusta el compromiso"

Al final, Rodrigo Lussich bromeó por la incipiente relación entre Natalie Pérez y Nicolás Occhiato: "¿Ustedes se pensaron que lo de Flor Vigna con Luciano Castro iba a ser tan gratis? ¿Que la venganza no iba a ser terrible?".

Más sobre este tema Fuerte rumor de romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: "A todos nos llega esa versión"

GRACIELA ALFANO, IRÓNICA SOBRE LA VERSIÓN DE AFFAIRE CON NICO OCCHIATO

En diálogo con Rodrigo Lussich para Intrusos, la semana pasada Graciela Alfano tuvo una pícara reacción ante la versión de romance con Nicolás Occhiato que la tiene como protagonista.

“Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?’”, comenzó diciendo en el audio.

Así, Alfano sembró más dudas que certezas: “Pero, ¿él que dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento”.