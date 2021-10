Adrián Pallares, irónico con Susana tras cantar a L-Gante: "Se sube a la ola; ¡no lo escuchó en su perra vida!"

El video de Susana Giménez cantando el abecedario de L-Gante se hizo viral en las redes sociales, sobre todo por la falta de timing y los errores de la diva para decir el alfabeto. Y entre las muchas críticas y bromas de las que fue objeto la artista, Adrián Pallares fue contundente: "Susana se está subiendo a la ola porque ve que llevaron a L-Gante hasta a Carburando. Y dijo 'no me voy a quedar afuera de esto. De alguna manera tengo que rapiñar'".

A su lado, Rodrigo Lussich bromeó con que el hit del máximo exponente de la cumbia 420 era "una letra difícil" y que Susana "está en la pomada".

Como las panelistas eran piadosas con la estrella, el conductor de Intrusos exclamó: "Ay, chicos, ¡¿Es porque se maquilla siempre por L-Gante?! ¡No lo escuchó en su perra vida!".

"No digo que esté mal, pero tampoco digamos que era fanática. Habrá dicho 'en vez de hablar de política por qué no hablo de L-Gante que todo el mundo me va a levantar'". G-plus

Y continuó sarcástico: "No me rio, ¿pero es casualidad? No digo que esté mal, pero tampoco digamos que era fanática. Habrá dicho 'en vez de hablar de política por qué no hablo de L-Gante que todo el mundo me va a levantar'".

Al final, Rodrigo Lussich coincidió con la ácida reflexión de Adrián Pallares y concluyó con picardía: "La gracia de Susana es no saberse el abecedario, pero aparte el tema era acompañar las letras al mismo tiempo".