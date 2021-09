Adrián Pallares, filoso sobre la ruptura de China Suárez y Benjamín Vicuña: "Es la separación más extraña del mundo del espectáculo"

Sorpresivamente, el 20 de agosto, Benjamín Vicuña anunció en Instagram su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, y a Adrián Pallares le llamó poderosamente la atención que el actor haya sido quién rompió el silencio.

"Esta es la separación más extraña del mundo del espectáculo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque quien nunca habló, Benjamín Vicuña, posteó su separación de la China Suárez. Dicen que ella no sabía que la iba a anunciar", analizó el conductor de Intrusos.

Luego, Pallares continuó desglosando las aristas del culebrón amoroso que lo inquietaron: "De repente se llamaron a silencio. De repente, ella se mostraba feliz en posteos. De pronto apareció una tercera en discordia (la moza) y una situación legal con la periodista Estefanía Berardi".

"Es la separación más extraña del mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque quien nunca habló, Vicuña, posteó su separación Y Dicen que ella no sabía QUE LA iba a anunciar". G-plus

Hecha la filosa enumeración de los hechos que se suscitaron desde que Vicuña confirmó el fin de la pareja con la actriz, Adrián Pallares enunció el contundente descargo de la China en Instagram: "Pero ahora, habló la China Suárez por primera vez. Usó sus redes sociales para referirse al tema".

"Cómo rompen con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea", dijo la China. G-plus

"Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea", comenzó diciendo la actriz, molesta por la versión de affaire entre Benjamín y Marianela, una moza cordobesa con la que se lo vinculó sentimentalmente en 2019.

"Paren ya, ¡por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada. La gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. No tengo idea. Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos", agregó la China.

Más sobre este tema Furioso descargo de China Suárez por la versión de infidelidad de Benjamín Vicuña con una moza: "¡Paren ya, por favor!" China Suárez y Benjamín Vicuña hablaron de las escenas apasionadas que interpretaron justo antes de la separación: "Somos pudorosos"

Finalizando su firme descargo, la actriz señaló: "(Con Benjamín) nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda. ¡Pero córtenla ya, por favor! Es agotador".