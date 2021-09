Adrián Pallares contó la actitud de Luciano Castro tras el blanqueo del romance de Sabrina Rojas y Tucu López: "Yo lo noté bien, contento"

A cinco meses de separarse de Sabrina Rojas, Luciano Castro habló con Adrián Pallares de su presente laboral, la misma semana que su expareja blanqueó que está saliendo con Tucu López. "Lo noté bien, contento", dijo el conductor de Intrusos.

Sin meterse en el terreno privado del actor de El primero de nosotros, la nueva tira de Telefe, Pallares reveló la conversación que tuvo con Castro por WhatsApp.

"Hablamos con Luciano y me dijo: 'Gracias a Dios estamos trabajando, más allá del tema económico, porque el año pasado a esta altura estábamos en la cocina mirándonos las caras'. Con lo cual evidentemente, todo el período de pandemia perjudicó su relación con Sabrina, como a mucha gente", comenzó diciendo el periodista.

"¿Del Tucu no le comentaste nada?", le preguntó Lussich. Y Pallares respondió, cauteloso: "No, no le pregunté... Él no me dijo nada. Tenemos buena onda, pero no me voy a meter ahí. Lo escuché bien, eufórico, contento". G-plus

Y agregó otro textual del actor: "Estoy con proyectos para el año que viene. Cruzá los dedos por mí. Por suerte. Estoy bien, pero laburo todo el día. Llego a mi casa a las once de la noche. No tengo tiempo para nada, para ningún tipo de distracción".

Más sobre este tema Picante opinión de Paula Varela tras la versión de romance de Sabrina Rojas y Tucu López: "Ella necesita algo de la misma medida que Castro" Jimena Barón contó la charla que tuvo con Luciano Castro tras el rumor de romance: "Le dije 'gordo no nos juntamos y ya están diciendo esto'"

Buscando la parte chimentera, Rodrigo Lussich le preguntó a Pallares: "¿Del Tucu no le comentaste nada? Adri, ¿no le dijiste nada?". Y le respondió, cauteloso: "No, no le pregunté".

"Acá, alguna del panel arrojó la frase de que puede haber un 'alivio en él'. Pero él no me dijo nada. ¡Miren que viene el gordo y me pega un cabezazo! Tenemos buena onda, pero no me voy a meter ahí. Pero lo escuché bien, eufórico, contento", finalizó Adrián Pallares, exponiendo la conversación con Luciano Castro en Intrusos.