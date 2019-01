Acusaron a Nicole Neumann por discriminación en Tucumán: fuerte respuesta de la top

El fin de semana, Nicole Neumann participó junto a varios famosos del evento Mega Desfile Tafí del Valle en Tucumán.

Durante su visita, Radio Continental Tucumán sorprendió al informar a través de Facebook un supuesto acto de discriminación de Nicole: “Hace apenas unos minutos en Tafí Del Valle Nicole Neumann llamó a su guardaespaldas y le dijo ‘Ay...sacame de acá que está lleno de negros’. Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle. No solo no llegó a tiempo a la conferencia de prensa si no que después protagonizó este acto racista y profundamente despectivo hacia los veraneantes en Tucumán. Trabajadores de prensa que la rodeaban en ese momento quedaron estupefactos”, aseguró el medio.

Con la noticia replicándose en las redes sociales, la cuenta Chismesdeker encontró la respuesta de Neumann. Una usuaria escribió: “No creo nada esa noticia, siempre tratan de estigmatizar a Nicole de mala gente solo por su ascendencia alemana. Cuando toda la gente que trabajó con ella siempre hablan de lo buena gente que es. No la veo tildando a gente del interior de negros de mierda. Esa noticia es más sensacionalista”.

Entonces, Nicole le respondió y desmintió la información: “Qué bueno que haya gente lógica y amorosa como vos... No me conocen nada y me quieren difamar con puro invento de mi persona, tristeza total quien haya sido esa mala persona”.

Horas más tarde la Municipalidad de Tafí del Valle también desmintió la noticia: “Queremos expresar nuestro repudio ante la difusión de una fake news que se viralizó a través de las redes sociales, donde se implantó la versión de que la señora Nicole Neumann no asistió a la conferencia de prensa y que trató despectivamente a periodistas en la tarde de ayer”.

“La modelo se presentó en el horario estipulado y brindó una nota para todos los medios presentes, como se estipuló. A pesar de este trato, la señora Nicole Neumann accedió a dar algunas entrevistas individuales. En tiempos de fake news y posverdad, desmentimos está versión y dejamos como pruebas imágenes de la conferencia de prensa; y repudiamos esta manipulación de la información con fines desconocidos”.

Nicole replicó la desmentida de la Municipalidad a través de Instagram Stories y agregó: “La mentira tiene patas cortas”.

Pero Radio Continental Tucumán volvió a publicar en su cuenta de Facebook la información, brindando más datos y una captura del grupo de WhatsApp de los periodistas del lugar: “Hasta los periodistas en el grupo oficial de prensa del Ente Autárquico Tucumán Turismo reconocen que el hecho existió y después lo negaron. Nosotros sabemos el por qué. Lamentamos profundamente que la Municipalidad de Tafí del Valle desconozca lo que verdaderamente paso ayer y emita un comunicado acusando de fake news”.

“Nosotros apegados firmemente a la verdad y conectados con la sociedad desde un lugar genuino y honesto, nos solidarizamos profundamente con el joven víctima de este acto discriminatorio quién está sufriendo una gran angustia en este momento”, agregó el medio.