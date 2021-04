Acusan a China Suárez de copiar los diseños de su nueva línea de ropa deportiva: "Es una vergüenza"

Súper contenta, China Suárez compartió en Instagram un adelanto de su nueva línea de ropa deportiva. Después de postear una secuencia de fotos posando con el objetivo de lucir las prendas, una comunicadora que se especializa en moda la acusó de plagio.

Andy Faerman comparó las fotos la actriz luciendo su nueva colección con la de una reconocida marca internacional para demostrar que son muy similares. ¿En qué se diferencian? China eligió otra combinación de colores.

"Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras. Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia literal", expresó.

E hizo una contundente aclaración: "No voy a ser la policía de la copia, yo sé que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo. Pero cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un ADN, un producto tan único, y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contratalo, pagale".

Y se despidió remarcando que poco le importa que China sea famosa; lo que a ella le importa es exponer ¿el plagio? sin importar quién lo cometa. "No me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté. Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo", sentenció en Instagram.

¿Qué dirá Eugenia?