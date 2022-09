La actriz que acusó a Gerardo Romano, indignada por el beso con Flor de la Ve

La entrevista que le realizó Flor de la Ve a Gerardo Romano y que incluyó una simulación del beso por el que el actor recibió una acusación de abuso, indignaron a Paula Di Chello, la damnificada, que preguntó cuál es el motivo de la gracia que pudo haber causado ese momento.

La denuncia por abuso que hizo Di Chello en los medios por un beso que se dieron en la ficción de Telefe con Romano hace diecisiete años provocó una polémica tal que el actor salió a defenderse a través de algunos ciclos de TV.

En este marco, Romano aprovechó la entrevista que le hizo De la Ve y su equipo en Intrusos para hacer una demostración de lo que ocurrió en set de la novela, y la conductora no pudo ocultar su cholulismo.

PAULA DI CHELLO, INDIGNADA CON EL BESO ENTRE GERARDO ROMANO Y FLOR DE LA VE

"Cuidado 'Gerard' que sos mi fantasía desde que era chiquita. ¡Hacé tranquilo!", le dijo entre risas al actor, que replicó lo que se ve en la grabación de la escena, generando a su vez que la conductora recibiera un mensaje aire de su esposo, Pablo Goycochea.

Sin embargo todo este episodio fue visto por Di Chello que le envió su opinión a Juan Etchegoyen para Mitre Live. “Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Vi un poco todas las respuestas que dio este hombre y la verdad es que, si yo no soy su gusto de mujer, él tampoco es lo mío”, dijo la actriz en un video.

“No sé de dónde pudo haber sacado lo de mis cuentas bancarias, realmente no sé cómo tiene acceso a saber si tengo o no tengo dinero. Y después, cuando vi esta humillación que hicieron otra vez, de personificar la escena y reírse de esa manera, no sé de qué se están riendo, me gustaría saber”, se preguntó Paula, sobre el beso de Romano y De la Ve.