En medio de la programación habitual, en Involucrados sorprendieron al mostrar un video en el que se veía a Luis Ventura discutiendo muy acaloradamente con Pía Shaw, su compañera en el ciclo de América, en medio de un corte.

El fuerte cruce fue registrado por un celular y luego puesto al aire, hecho que generó la indignación de la coconductora de Mariano Iúdica: "La verdad que estar grabándose entre compañeros, en esa situación… Con Luis tengo un gran vínculo profesional y podemos discutir".

Ventura: "Frente a versiones de peleas graves con mi amiga y compañera Pía Shaw, debo decir que no son terminales, ni dramáticas. Vivimos nuestra profesión con pasión y discutimos mucho pero por las formas. Ella me quiere mucho y yo también". G-plus

"Me parece que él está sobrepasado y no entiende ninguna situación. En los momentos de premios Martín Fierro no se puede dialogar con vos, Luis. Todo te lo tomás personal, que todos te agreden por todo", agregó.

Fue entonces que la discusión se centró en la ausencia de la categoría Mejor programa de espectáculos, y Mejor panelista de programa de espectáculos en los Martín Fierro y el debate terminó en el sincericidio del presidente de Aptra: "¿Saben por qué no quiero hacer el rubro Mejor programa de espectáculos en los premios Martín Fierro? Porque los periodistas de espectáculos se matan. La verdad es esa. No se votan, se ignoran. Es la realidad, vayan y pregunten".

Varias horas después de lo ocurrido y ante las repercusiones, Ventura recurrió a Instagram y aclaró: "Frente a versiones de peleas graves con mi amiga y compañera Pía Shaw, debo decir que no son terminales, ni dramáticas. Vivimos nuestra profesión con pasión y discutimos mucho pero por las formas. Ella me quiere mucho y yo también. No vean fantasmas donde no los hay".

"Teeeee quierooooooo", respondió Pía, en el muro del conductor de Secretos Verdaderos, dejando en claro que su vínculo con Luis supera cualquier tipo de entredicho en el programa que los tiene como figura.