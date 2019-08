El 23 de julio, Florencia de la Ve cruzó sin filtro a Pampita en el Súper Bailando, luego de que la devolución de la jurado la incomodara. Al ver la performance de la capocómica y Gabo Usandivaras, la modelo manifestó que le hubiera gustado ver a Flor bailando con un "machote", dado que su bailarín siempre repite el mismo registro, más cercano a lo femenino.

Instantáneamente, De la Ve la tildó de "homofóbica y prejuiciosa", generando una fuerte discusión.

"Ah, y no fue 'disculpas'. OK. Me voy con los invitados", dijo Flor, sin nombrar a Pampita, pero en alusión al mensaje que le mandó tras el cruce en el Bailando. G-plus

Con la polémica instalada, al día siguiente, Florencia hizo un descargo en su programa, Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs por Ciudad Magazine), en el que fue lapidaria con Carolina. A tal punto que Ángel de Brito decidió sumarse a la polémica, revelando un gesto privado que había tenido Pampita tras la acalorada discusión. "Cuando terminamos de grabar, @pampitaoficial le mandó un mensaje disculpándose a @Flordelav, hace dos semanas. No sé por qué Flor no lo contó", escribió el periodista, aportando más información.

Sin nombrar a Carolina y sin hacer alusión directa al tema, este miércoles, De la Ve miró a cámara, antes de dar paso a una entrevista, y señaló: "Ah, y no fue una disculpa. OK. Me voy con los invitados".

Recién llegada de su vacaciones, y al tanto de las duras declaraciones que Flor hizo sobre ella, Carolina habló en Pampita Online del mensaje que le envió: "Me había quedado mal y a la mañana siguiente, porque no la vi bien a Flor, le mandé un mensaje y le dijo 'Flor, me dio pena que te vayas así, pasame un teléfono, lo charlamos entre nosotras’. Es lo que haría en cualquier situación donde alguien esté incómodo. Quiero resolverlo, no me gusta que quede picando. No me hago la que no pasó nada. Escuchó el mensaje, no lo respondió y yo me fui de vacaciones. Después la vi en todos los programas diciendo ‘no espero nada de ella’ pero yo le había mandado un mensaje donde le decía ‘charlemos, me malinterpretaste, estoy a disposición de que te luzcas'".