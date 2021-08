La Academia suma más famosos a su lista de participantes: desde Cinthia Fernández y Yanina Latorre hasta Lionel Ferro y Ariel Puchetta.

Ángel de Brito, miembro del exigente jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), reveló en su programa, Los Ángeles de la Mañana (eltrece), que la producción del certamen convocó a más famosas figuras para que se incorporen al show.

"Hasta ahora son siete figuras en total", adelantó el conductor. Y dio algunos nombres de esa súper lista en la que se encuentran Rodrigo Tapari, Ariel Puchetta, Lionel Ferro y La Chipi. Pero no son los únicos...

Hace algunas horas, el conductor también reveló que dos de sus panelistas, las "angelitas", también fueron tentadas para sumarse a la competencia de baile. ¿A quiénes quiere Marcelo Tinelli en la pista? A Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

"Me lo ofrecieron los chicos (por el Chato Prada y Federico Hoppe), pero todavía no definí nada", dijo Cinthia. "Yo todavía no cerré nada. Ya me llamaron. El tema es que yo no canto. Vamos a ver...", sentenció Yanina.

¿Se sumarán?